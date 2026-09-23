İran'ın Keşm Adası'nda patlama sesleri

ABD ile İran arasındaki gerilim, savaş halinde devam ederken İran'da yine patlama sesleri duyuldu. Gelişme, ülkenin resmi haber ajansı IRNA tarafından duyuruldu.

FÜZE VEYA ROKET İSABET ETMEDİ

Ajansın geçtiği haberde patlama sesinin, Hürmüz Boğazı'nda yer alan Keşm Adası civarında duyulduğu belirtildi. Sesin deniz tarafından geldiği ve adaya herhangi bir roketin veya füzenin isabet etmediği öğrenildi.

Söz konusu patlamaya ilişkin yerel makamlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Hürmüzgan eyaletine bağlı ve Hürmüz Boğazı'nda yer alan Keşm Adası, Basra Körfezi'nin en büyük adası olma özelliği taşıyor.