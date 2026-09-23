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Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 01:20
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 01:20

İran'ın Keşm Adası'nda patlama sesleri

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası yakınlarında patlama sesi duyuldu. Sesin, deniz tarafından geldiği öğrenilirken adaya herhangi bir roket ya da füzenin isabet etmediği bildirildi.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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İran'ın Keşm Adası'nda patlama sesleri
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 01:20
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 01:20

ile arasındaki gerilim, savaş halinde devam ederken İran'da yine patlama sesleri duyuldu. Gelişme, ülkenin resmi haber ajansı IRNA tarafından duyuruldu.

FÜZE VEYA ROKET İSABET ETMEDİ

Ajansın geçtiği haberde patlama sesinin, 'nda yer alan Keşm Adası civarında duyulduğu belirtildi. Sesin deniz tarafından geldiği ve adaya herhangi bir roketin veya füzenin isabet etmediği öğrenildi.

İran'ın Keşm Adası'nda patlama sesleri

Söz konusu patlamaya ilişkin yerel makamlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Hürmüzgan eyaletine bağlı ve Hürmüz Boğazı'nda yer alan Keşm Adası, Basra Körfezi'nin en büyük adası olma özelliği taşıyor.

 

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#ABD
#iran
#hürmüz boğazı
#Keşm Adası
#Irna
#Dünya
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