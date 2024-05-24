İşgalcilerden Batı Şeria'da yeni toprak gaspı! Çalıyor ve bina dikiyorlar

24 May 2024 06:53 - Güncelleme : 24 May 2024 06:55

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana eşi benzeri görülmemiş katliam zincirleriyle, dünyanın gözü önünde soykırım hareketi sürdüren İsrail, diğer yandan da işgal ettiği toprakları parselliyor.

Filistin haber ajansı WAFA'nın servis ettiği habere göre, yaklaşık 15 Yahudi yerleşimci, Eriha'nın kuzeyindeki El-Uca su kanalının 300 metre yakınına yeni bir kaçak yerleşim birimi kurdu.

AMAÇ GÖÇE ZORLAMAK

Yerel kaynaklar, yerleşimcilerin, 2 hafta önce başka bir yerleşim birimi daha kurduğunu kaydederken, bu kaçak yerleşimlerin, İsrail'deki sağcı hükümetin teşvik ettiği kolonyal planların bir parçası olduğu belirtildi.

Söz konusu yerleşim birimlerinin, bölgede bin yıllardır yaşayan bedevi halkı sıkıştırmak ve onları doğal su kaynaklarından mahrum bırakıp göçe zorlamak amacıyla kurulduğu ifade ediliyor.

GASP VE YAĞMA SÜRÜYOR

İsrail ordusu Gazze'de 7 Ekim'den bu yana Filistinlileri çocuk, kadın ve yaşlı demeden katlederken Yahudi yerleşimciler de boş durmayarak Filistinlilere ait toprakları ele gasp ediyor. Bu topraklara kaçak yerleşim, yol ve çit inşa eden işgalciler diğer yandan da Gazze'ye gelen insani yardımları engelleyip, yağmalıyor.

Netanyahu hükümeti, Batı Şeria'da Filistinlilerin toprakları üzerine kurulan kaçak yerleşim birimlerini "yasal" kabul etmese de gizlice destekliyor.

700 BİN İŞGALCİ TOPRAKLARA ÇÖKTÜ

Baraka ve konteynerlerden oluşan bu yerleşkeler büyük oranda Batı Şeria'daki tepelere fanatik Yahudilerce inşa ediliyor. Bunların büyük bir bölümü, bir süre sonra yasa dışı betonarme yapılara dönüştürülerek Yahudi yerleşimcilere tahsis ediliyor.

Peace Now'da yer alan haberine göre ise İsrail 2023 yılında yaklaşık 15 kaçak yerleşim biriminde "geriye dönük yasallaştırma" süreci başlattı. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılsa da, kaçak yapılara bugüne değin 700 bin Yahudi yerleştirildi.

Fotoğraflar: Anadolu Ajansı