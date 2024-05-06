İsrail'den Refah'a saldırı hazırlığı! Tahliye emri geldi Filistinliler yeniden sürülüyor

06 May 2024 08:42 - Güncelleme : 06 May 2024 09:29

Canlı Anlatım Özeti İSRAİL ORDUSUNDAN 'REFAH' AÇIKLAMASI

İSRAİL HİZBULLAH YERLEŞKESİNİ VURDU

REFAH'TA BİRÇOK MAHALLE BOŞALTILIYOR

AL JAZEERA SAVAŞA RAĞMEN GAZZE'DE HABER YAPACAK

''REFAH'I ÇOK YAKINDA İŞGAL EDECEĞİZ''

06.05.2024 09:15

İSRAİL ORDUSUNDAN 'REFAH' AÇIKLAMASI

İsrail basınında çıkan ordunun Refah'ta bazı mahalleleri tahliye etmeye başladığı yönündeki haberlerinden ardından IDF'den açıklama geldi. X üzerinden yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''IDF, Gazze'ye artan miktardaki yardımları karşılamak için El Mawasi'deki insani yardım alanını genişletti. Bu genişletilmiş insani yardım alanı, sahra hastanelerini, çadırları ve artan miktarlarda yiyecek, su, ilaç ve ek malzemeleri içermektedir.''

''Hükümetin onayına uygun olarak devam eden bir durum değerlendirmesi, Doğu Refah'ta belirlenen bölgelerdeki sivillerin kademeli olarak insani bölgeye hareketine rehberlik edecek.''

''Geçici olarak insani bölgeye geçiş çağrıları, el ilanları, SMS mesajları, telefon görüşmeleri ve Arapça medya yayınları aracılığıyla iletilecek. IDF, esaret altında tuttuğu tüm rehineler eve dönene kadar Gazze'nin her yerinde Hamas'ı takip etmeye devam edecek.''

06.05.2024 08:48

İSRAİL HİZBULLAH YERLEŞKESİNİ VURDU

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İsrail savaş uçaklarının bir gecede kuzeydoğu Lübnan'ın Baalbek yakınlarındaki Sefri bölgesindeki Hizbullah yerleşkesini vurduğunu söyledi. Lübnan medyasına göre saldırıda üç kişi hafif yaralandı.

06.05.2024 08:08

REFAH'TA BİRÇOK MAHALLE BOŞALTILIYOR

İsrail Devlet Televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail ordusunun, Refah'ın doğusunda İsrail sınırı yakınındaki birçok mahalleyi boşaltmaya başladığı belirtildi.

The Times of Israel gazetesinin haberinde de İsrail ordusunun, Refah sınırının doğusundaki mahallelerde yaşayan Filistinlilere el-Mevasi ve Han Yunus'taki "insani bölgelere gitme" çağrısı yaptığı kaydedildi.

06.05.2024 06:00

AL JAZEERA SAVAŞA RAĞMEN GAZZE'DE HABER YAPACAK

İsrail'deki faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilen Al Jazeera'nin Kudüs'teki ofisine polis tarafından baskın yapılarak ekipmanlara el konuldu.

İsrail'in yasakladığı Al Jazeera "İsrail yasağına rağmen" Gazze'deki savaşa ilişkin haber yapmaya devam edeceğini duyurdu.

05.05.2024 23:10

''REFAH'I ÇOK YAKINDA İŞGAL EDECEĞİZ''

Savunma Bakanı Yoav Gallant, dün, Hamas hareketinin Tel Aviv hükümetiyle esir takası anlaşmasına varmak istemediğine dair göstergeler olduğunu iddia ederek, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentini "çok yakında işgal edeceklerini" belirtti.

05.05.2024 09:06

GAZZE'DE 7 EKİM SONRASI

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 683 Filistinli öldürüldü, 78 bin 18 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.