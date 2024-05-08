İsrail, Refah'a saldırı başlattı! ABD, Gazze için bir ilke imza attı
Hamas'ın ateşkese onay vermesinin ardından İsrail, Refah'a saldırıları başlattı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, açıklamalarıyla ateşkese sıcak bakmadıklarını dile getirirken, binlerce Filistinlinin sığınmak zorunda kaldığı Refah, havadan ve karadan bombalanıyor. ABD ise Gazze için bir ilke imza atarak, İsrail'e mühimmat satışını durdurdu. İşte bölgede yaşanan son gelişmeler...
- ABD, İSRAİL'E SEVKİYATI DURDURDU
- CIA BAŞKANI İSRAİL'E GİDİYOR
- NETANYAHU: HAMAS'IN TEKLİFİ İSRAİL'İN GEREKLİLİKLERİNDEN ÇOK UZAK
- İSRAİL'DEN ROKETLİ SALDIRI
- MÜZAKERELER BUGÜN TAMAMLANACAK
- BM: İNSANLAR NEREDE OLURSA OLSUN YARDIM SAĞLAYACAĞIZ
08.05.2024 08:20
ABD, İSRAİL'E SEVKİYATI DURDURDU
Biden yönetimi, İsrail'in Refah'taki büyük bir kara operasyonunda kullanabileceğinden korktuğu 2.000 ve 500 kiloluk bombalardan oluşan sevkiyatı geçen hafta durdurduğu yönündeki haberleri doğruladı.
Bu, ABD'nin 7 Ekim'den bu yana ilk kez İsrail'e tahsis edilen silah sevkiyatını ertelediği anlamına geliyor.
08.05.2024 06:48
CIA BAŞKANI İSRAİL'E GİDİYOR
İsrail basını ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı Direktörü Bill Burns'ün, Başbakan Benjamin Netanyahu ve diğer üst düzey yetkililerle görüşmek üzere bugün İsrail'e gideceğini yazdı.
08.05.2024 05:40
NETANYAHU: HAMAS'IN TEKLİFİ İSRAİL'İN GEREKLİLİKLERİNDEN ÇOK UZAK
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın ateşkes teklifinin mevcut haliyle kabul edilemez olduğunu söyleyerek, bunun İsrail'in Refah'a yönelik askeri saldırısını torpillemeye yönelik başarısız bir girişim olduğunu belirtti. Netanyahu 'Hamas'ın önerisi İsrail'in gerekliliklerinden çok uzak. İsrail, Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki şeytani yönetimini yeniden kurmasına izin vermeyecek' dedi.
08.05.2024 03:42
İSRAİL'DEN ROKETLİ SALDIRI
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinden güneydeki Kerem Ebu Salim ve Raim bölgelerine yaklaşık 18 roket atıldığını duyurdu.
08.05.2024 02:15
MÜZAKERELER BUGÜN TAMAMLANACAK
Mısır'ın başkenti Kahire'de, Gazze'de ateşkes ve esir takası için heyetler arasında sürdürülen müzakerelerin bugün tamamlanacağı bildirildi.
08.05.2024 01:48
BM: İNSANLAR NEREDE OLURSA OLSUN YARDIM SAĞLAYACAĞIZ
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Gazze'de durumun yeni bir kritik eşiğe ulaştığını belirterek, "İnsanlar nerede olursa olsun yardım sağlamaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.
08.05.2024 01:44
MISIR'DAN 'BÜYÜK ÜLKELERE' GAZZE İÇİN ÇAĞRI
Mısır, İsrail saldırıları dolayısıyla Gazze Şeridi'nin maruz kaldığı durumla ilgili olarak "büyük" diye nitelendirdiği ülkelere "güçlü bir duruş" sergileme çağrısında bulunarak, uluslararası toplumun İsrail ordusunun Refah kentine kara saldırısı başlatmasını engelleyememesini kınadı.