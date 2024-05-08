İsrail, Refah'a saldırı başlattı! ABD, Gazze için bir ilke imza attı

08 May 2024 09:31 - Güncelleme : 08 May 2024 09:42

Londra'da Yahudiler İsrail'i protesto etti: "Yahudi budur, atalarım da bunu isterdi"

Londra'da Yahudiler İsrail'i protesto etti: "Yahudi budur, atalarım da bunu isterdi"

Canlı Anlatım Özeti ABD, İSRAİL'E SEVKİYATI DURDURDU

CIA BAŞKANI İSRAİL'E GİDİYOR

NETANYAHU: HAMAS'IN TEKLİFİ İSRAİL'İN GEREKLİLİKLERİNDEN ÇOK UZAK

İSRAİL'DEN ROKETLİ SALDIRI

MÜZAKERELER BUGÜN TAMAMLANACAK

BM: İNSANLAR NEREDE OLURSA OLSUN YARDIM SAĞLAYACAĞIZ

08.05.2024 08:20

ABD, İSRAİL'E SEVKİYATI DURDURDU

Biden yönetimi, İsrail'in Refah'taki büyük bir kara operasyonunda kullanabileceğinden korktuğu 2.000 ve 500 kiloluk bombalardan oluşan sevkiyatı geçen hafta durdurduğu yönündeki haberleri doğruladı.

Bu, ABD'nin 7 Ekim'den bu yana ilk kez İsrail'e tahsis edilen silah sevkiyatını ertelediği anlamına geliyor.

08.05.2024 06:48

CIA BAŞKANI İSRAİL'E GİDİYOR

İsrail basını ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı Direktörü Bill Burns'ün, Başbakan Benjamin Netanyahu ve diğer üst düzey yetkililerle görüşmek üzere bugün İsrail'e gideceğini yazdı.

08.05.2024 05:40

NETANYAHU: HAMAS'IN TEKLİFİ İSRAİL'İN GEREKLİLİKLERİNDEN ÇOK UZAK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın ateşkes teklifinin mevcut haliyle kabul edilemez olduğunu söyleyerek, bunun İsrail'in Refah'a yönelik askeri saldırısını torpillemeye yönelik başarısız bir girişim olduğunu belirtti. Netanyahu 'Hamas'ın önerisi İsrail'in gerekliliklerinden çok uzak. İsrail, Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki şeytani yönetimini yeniden kurmasına izin vermeyecek' dedi.

08.05.2024 03:42

İSRAİL'DEN ROKETLİ SALDIRI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinden güneydeki Kerem Ebu Salim ve Raim bölgelerine yaklaşık 18 roket atıldığını duyurdu.

08.05.2024 02:15

MÜZAKERELER BUGÜN TAMAMLANACAK

Mısır'ın başkenti Kahire'de, Gazze'de ateşkes ve esir takası için heyetler arasında sürdürülen müzakerelerin bugün tamamlanacağı bildirildi.

08.05.2024 01:48

BM: İNSANLAR NEREDE OLURSA OLSUN YARDIM SAĞLAYACAĞIZ

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Gazze'de durumun yeni bir kritik eşiğe ulaştığını belirterek, "İnsanlar nerede olursa olsun yardım sağlamaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

08.05.2024 01:44

MISIR'DAN 'BÜYÜK ÜLKELERE' GAZZE İÇİN ÇAĞRI

Mısır, İsrail saldırıları dolayısıyla Gazze Şeridi'nin maruz kaldığı durumla ilgili olarak "büyük" diye nitelendirdiği ülkelere "güçlü bir duruş" sergileme çağrısında bulunarak, uluslararası toplumun İsrail ordusunun Refah kentine kara saldırısı başlatmasını engelleyememesini kınadı.