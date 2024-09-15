İsrail'den Lübnan'a "bölgeyi boşalt" broşürü! Katliam için saat verdiler: Halk evinden çıkmıyor

15 Eylül 2024 13:47 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 13:47

İsrail ordusu, Lübnan'ın sınır köyü El-Vezzani'de yaşayanlara uçaklardan saat 16.00'ya kadar evlerini terk etmeleri emrini içeren broşürler attı.

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Gazze'de 7 Ekim'den bu yana taş üstünde taş bırakmadan korkunç bir soykırım harekatı sürdüren İsrail, şimdi de Lübnan opraklarına gözünü dikti Lübnan resmi ajansı NNA İsrail ordusunun, Lübnan'ın sınırdaki Vezzani köyü sakinlerine evlerini terk etmeleri emrini içeren broşürler attığını duyurdu.

"KALAN HERKES TERÖRİST SAYILACAKTIR"

Sosyal medyada paylaşılan broşürlerde, köy halkına hitaben "Hizbullah sizin bölgenizden atış yapıyor. Evlerinizi derhal terk ederek saat 16.00'ya kadar kuzeydeki Hiyam köyüne doğru ilerleyin. Bu vakitten sonra burada kalan herkes terörist sayılacaktır."

İsrail basını da sosyal medya ile Lübnan medyası üzerinden tahliye emri içeren broşürleri okuyucularına aktardı. İsrail Ordu Sözcülüğü ise Anadolu Ajansı'na söz konusu haberleri araştırdıklarını belirtti.

HALK TEHDİDİ UMURSAMADI

İsrail'iin katliam ültimatomuna karşın Vezzani'deki yerel kaynaklar, bölge halkının büyük çoğunluğunun evlerinde kalmaya devam ettiği bilgisini paylaştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi içinde de sık sık zorla göç ettirdiği Filistinlilere zorla tahliye emirleri gönderme yöntemine başvuruyordu. Birleşmiş Milletlerin paylaştığı verilere göre, Gazze Şeridi içindeki 2,3 milyon nüfusun 10'da 9'u en az bir kere yerinden edildi. İsrail ordusu ve Lübnan Hizbullahı arasında 8 Ekim'den bu yana çatışmalar yaşanıyor.