Kan donduran cinayet! 15 yaşındaki eski sevgilisini sokak ortasında 36 yerinden bıçaklayarak katletti

02 Kasım 2024 10:28 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 10:49

İngiltere'nin Consett bölgesinde 17 yaşındaki Logan MacPhail isimli bir çocuk 15 yaşındaki sevgilisinin ayrılığını hazmedemedi. Eski sevgilisini önce takip eden çocuk sonrasında konuşmak istediğini söyleyerek bir sokakta bir araya geldi. 15 yaşındaki Holly Newton'ı 36 yerinden bıçaklayarak ölümüne sebep oldu. Tutuklanırken polise söylediği sözler ise kan dondurdu.

Ayı saldırısı ihbarının altından cinayet çıktı! Her şeyi profesyonelce kurgulayan katil aranıyor

Ayı saldırısı ihbarının altından cinayet çıktı! Her şeyi profesyonelce kurgulayan katil aranıyor

Bir garip intikam cinayeti: Halk otobüsünü taradılar çok sayıda kişi kayboldu

Bir garip intikam cinayeti: Halk otobüsünü taradılar çok sayıda kişi kayboldu

İngiltere'nin Consett bölgesinde 17 yaşındaki Logan MacPhail ve 15 yaşındaki sevgilisi Holly Newton ile okulda tanıştı. MacPhail, eğitim sorunları ve otizm nedeniyle özel bir okula gitmesi gereken sorunlu bir gençti.

Cinayetten 6 gün önce Holly son kez arkadaşlığını bitirdi. Ancak MacPhail ayrılığı kabul etmedi ve eski sevgilisini 45 dakika boyunca takip etti. Takip anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

MacPhail genç kızı arayarak konuşmak istediğini söyledi ve ikili bir sokakta buluştu. Sokaktaki güvenlik kameralarında yansıyan görüntülerde ikili otobüs durağında sohbet ederken görüldü.

Polisin yayınladığı görüntülerde, MacPhail'in bir ara sokağa girdiği sırada Holly'nin tereddütlü göründüğü anlar yer aldı. Birkaç saniye sonra MacPhail genç kızı 36 kez bıçakladı.

"BANA KARŞI ÇOK KÖTÜ DAVRANIYORDU"

MacPhail tutuklanırken polise, "Bana karşı çok kötü davranıyordu. Kendimi öldürmem gerekiyordu ama iş işten geçti." ifadelerine yer verdi. MacPhail en az 15 yıl 89 gün hapis cezasıyla müebbet hapse mahkum edildi.

Savcı David Brooke KC, Newcastle Crown Mahkemesi'nde, "Logan MacPhail, ayrılıkla başa çıkmakta zorlanıyordu. Bu durumdan çok mutsuz olduğu açık" ifadelerini kullandı.