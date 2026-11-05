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NASA’nın 22 yıllık gözlemevi Dünya’ya düştü! İşte son görüldüğü yer

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 10:37
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 10:37
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NASA’nın 22 yıllık gözlemevi Dünya’ya düştü! İşte son görüldüğü yer

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) 22 yıllık gözlemevi Neil Gehrels Swift, uzaydaki yolculuğunu tamamladı. Son yıllarda artan güneş aktivitesi nedeniyle yörüngesi giderek alçalan gözlemevi, kontrolsüz şekilde Dünya atmosferine girdi.

ABD Uzay Kuvvetleri, yaklaşık 1,5 tonluk uzay aracının Endonezya yakınlarında atmosfere yeniden giriş yaptığını doğruladı.

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NASA’nın 22 yıllık gözlemevi Dünya’ya düştü! İşte son görüldüğü yer

SUMATRA'NIN KUZEYİNDE ATMOSFERE GİRDİ

ABD Uzay Kuvvetleri verilerini inceleyen uydu izleme uzmanı Jonathan McDowell, Swift Gözlemevi'nin Sumatra Adası'nın kuzeyinde Dünya atmosferine girdiğini bildirdi. Gözlemevinin kontrolsüz düşüşüyle ilgili en büyük soru işareti ise uzay aracından geriye parça kalıp kalmadığı oldu. Yaklaşık 1,5 ton ağırlığındaki Swift'in ne kadarının atmosferde yanarak yok olduğu henüz açıklanmadı.

NASA yetkilileri, düşüş öncesinde yaptıkları değerlendirmede gözlemevinin büyük bölümünün atmosfere giriş sırasında yanacağını öngörmüştü. Yetkililer, yeryüzüne ulaşabilecek parçaların herhangi bir hasara yol açma ihtimalinin ise oldukça düşük olduğunu belirtmişti.

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NASA’nın 22 yıllık gözlemevi Dünya’ya düştü! İşte son görüldüğü yer

KURTARMA GİRİŞİMİ BAŞARISIZ OLDU

Aslında NASA'nın 22 yıllık gözlemevini kurtarmak için hazırladığı bir plan vardı. Yörüngesi beklenenden daha hızlı alçalan Swift'in uzaydaki görevine devam edebilmesi amacıyla özel bir müdahale planlanmıştı. Bu kapsamda savunma teknolojileri şirketi Katalyst Space Technologies'e ait Link uzay aracı, 3 Temmuz'da Marshall Adaları'ndan yola çıktı.

Link'in Swift Gözlemevi'ni yakalayarak yörüngesini yükseltmesi ve böylece atmosfere girişini engellemesi hedefleniyordu.

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NASA’nın 22 yıllık gözlemevi Dünya’ya düştü! İşte son görüldüğü yer

TEKNİK ARIZALAR PLANI BOZDU

Ancak kurtarma girişimi beklendiği gibi ilerlemedi. Link uzay aracının itiş sisteminde ve yönünü korumasını sağlayan reaksiyon tekerleklerinde teknik sorunlar ortaya çıktı. Yaşanan arızalar nedeniyle Link, Swift'i yakalayarak daha yüksek bir yörüngeye taşıma görevini gerçekleştiremedi. Böylece 22 yıldır uzayda bulunan gözlemevinin Dünya'ya doğru kontrolsüz alçalışı durdurulamadı.

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