NASA’nın 22 yıllık gözlemevi Dünya’ya düştü! İşte son görüldüğü yer

SUMATRA'NIN KUZEYİNDE ATMOSFERE GİRDİ

ABD Uzay Kuvvetleri verilerini inceleyen uydu izleme uzmanı Jonathan McDowell, Swift Gözlemevi'nin Sumatra Adası'nın kuzeyinde Dünya atmosferine girdiğini bildirdi. Gözlemevinin kontrolsüz düşüşüyle ilgili en büyük soru işareti ise uzay aracından geriye parça kalıp kalmadığı oldu. Yaklaşık 1,5 ton ağırlığındaki Swift'in ne kadarının atmosferde yanarak yok olduğu henüz açıklanmadı.

NASA yetkilileri, düşüş öncesinde yaptıkları değerlendirmede gözlemevinin büyük bölümünün atmosfere giriş sırasında yanacağını öngörmüştü. Yetkililer, yeryüzüne ulaşabilecek parçaların herhangi bir hasara yol açma ihtimalinin ise oldukça düşük olduğunu belirtmişti.