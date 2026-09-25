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Avatar
Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 12:03
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 12:03

Netenyahu konuşurken hangi ülkeler salonu terk etti? BM solununu terk eden 77 ülke...

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’ndaki konuşması sırasında çok sayıda ülkenin temsilcisi salonu terk etti. Netanyahu kürsüye çıktığı sırada başlayan protestoda, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 77 ülke heyetinin salondan ayrıldığı. Peki, Netanyahu konuşurken hangi ülkeler salonu terk etti?

Avatar
Editor
 Beyza Çolak
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Netenyahu konuşurken hangi ülkeler salonu terk etti? BM solununu terk eden 77 ülke...
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 12:03
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 12:03

Başbakanı , BM 81. Genel Kurulu kapsamında ’taki BM Genel Merkezi’nde konuştu. Netanyahu’nun kürsüye çıkmasıyla birlikte çok sayıda ülke heyeti ayağa kalkarak Genel Kurul salonundan ayrıldı.   7 Ekim 2023'ten bu yana 'deki soykırıma devam eden İsrail başkanı 'nda 3. kez protesto edildi. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 77 ülke Netanyahu'nun konuşması sırasında salonu terk etti. Peki, Netanyahu konuşurken hangi ülkeler salonu terk etti?

NETANYAHU KONUŞURKEN BM SALONU BOŞALDI

Netanyahu konuşmasına başladığında salondaki çok sayıda temsilcinin aynı anda salonu terk ettiği görüldü. Netanyahu ise konuşması sırasında salondan ayrılan delegelere tepki göstererek konuşmasını sürdürdü. İsrail Başbakanı, BM kürsüsünden İsrail’in Gazze’deki savaşına ilişkin eleştirilere karşı ülkesinin tutumunu savundu.

Netenyahu konuşurken hangi ülkeler salonu terk etti? BM solununu terk eden 77 ülke...

NETANYAHU KONUŞMASINDA HANGİ ÜLKELER SALONU TERK ETTİ?

77 ülke heyetinin Netanyahu’nun konuşması sırasında veya konuşmanın başlangıcında salonu terk ettiği bildirildi. Listede Türkiye’nin yanı sıra Avrupa, Orta Doğu, Asya, Afrika ve Latin Amerika’dan çok sayıda ülke yer aldı.

Netanyahu konuşurken salonu terk ettiği bildirilen ülkeler şöyle:

Avrupa:
Türkiye, Kuzey Makedonya, San Marino, Slovenya, Bosna-Hersek, İspanya ve İrlanda.

Netenyahu konuşurken hangi ülkeler salonu terk etti? BM solununu terk eden 77 ülke...

Orta Doğu ve Kuzey Afrika:
Suriye, Filistin, Ürdün, Lübnan, Irak, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Umman, Yemen, Mısır, Sudan, Tunus, Cezayir, Libya, Moritanya ve Komorlar.

Netenyahu konuşurken hangi ülkeler salonu terk etti? BM solununu terk eden 77 ülke...

Asya:
İran, Pakistan, Afganistan, Bangladeş, Endonezya, Malezya, Brunei Darüsselam, Maldivler, Myanmar, Kuzey Kore, Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan.

Netenyahu konuşurken hangi ülkeler salonu terk etti? BM solununu terk eden 77 ülke...

Afrika:
Güney Afrika, Senegal, Cibuti, Angola, Kongo, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Liberya, Eritre, Çad, Orta Afrika Cumhuriyeti, Madagaskar, Nijer, Botsvana, Uganda, Lesotho, Esvatini, Ekvator Ginesi, Mozambik, Namibya ve Kenya.

Netenyahu konuşurken hangi ülkeler salonu terk etti? BM solununu terk eden 77 ülke...

Latin Amerika ve Karayipler:
Surinam, Panama, Venezuela, Antigua ve Barbuda, Belize, Barbados, Kolombiya, Dominika, Nikaragua, Peru, Saint Lucia, Bahamalar, Bolivya, Küba, Guyana, Brezilya ve Şili.

Netenyahu konuşurken hangi ülkeler salonu terk etti? BM solununu terk eden 77 ülke...

Pasifik:
Tuvalu ve Tonga.

Netenyahu konuşurken hangi ülkeler salonu terk etti? BM solununu terk eden 77 ülke...

 

NETANYAHU’NUN BM KONUŞMASINA PROTESTO

Netanyahu’nun BM Genel Kurulu’ndaki konuşması yalnızca salon içerisindeki diplomatik protestoyla sınırlı kalmadı. New York’taki BM Genel Merkezi çevresinde de Netanyahu karşıtı gösteriler düzenlendi.  İsrail Başbakanı konuşmasında Gazze savaşı nedeniyle İsrail’e yöneltilen eleştirilere yanıt verirken, İsrail’in askeri operasyonlarını savunan açıklamalarda bulundu. Netanyahu daha önce de BM konuşmasında İsrail’e yönelik eleştirilere karşı “gerçeği anlatacağını” söylemişti. 

Netenyahu konuşurken hangi ülkeler salonu terk etti? BM solununu terk eden 77 ülke...
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#gazze
#israil
#new york
#binyamin netanyahu
#bm genel kurulu
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