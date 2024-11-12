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Norveç'te satılan ev Türkiye'de gündem oldu! Fiyatı görenler şaştı kaldı

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
12 Kasım 2024 14:11 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 14:15
Norveç&#039;te satılan ev Türkiye&#039;de gündem oldu! Fiyatı görenler şaştı kaldı

Norveç'in Høyanger bölgesinde 1951 yılında inşa edilmiş bir ev internet üzerinden satışa çıkarıldı. Evin fiyatı sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar ikiye ayrıldı. Bazı kullanıcılar satış fiyatına inanmazken, bazı kullanıcılar da eve övgüler yağdırdı.

Norveç'te yaklaşık 36 bin euro (1 milyon 314 bin TL) fiyat etiketiyle internet üzerinden satılığa çıkarılan 1951 yılında inşa edilmiş bir ev sosyal medya da gündem oldu. İnternette yer alan ilanda, evin Norveç'in Høyanger bölgesinde yer aldığı belirtildi.

Norveç'te satılan ev Türkiye'de gündem oldu! Fiyatı görenler şaştı kaldı - 1. Resim

 

Satış fiyatı toplam maliyet üzerinden 423.000 Norveç Kronu (1 milyon 314 bin TL) olan evin değeri nedeniyle Türkiye'deki sosyal mecralarda çok sayıda kullanıcıdan yorum yağdı.

Norveç'te satılan ev Türkiye'de gündem oldu! Fiyatı görenler şaştı kaldı - 2. Resim

Üç katlı müstakil göl manzaralı ev ile ilgili bazı kullanıcılar satış fiyatına inanmazken, bazı kullanıcılar da eve övgüler yağdırdı.

Norveç'te satılan ev Türkiye'de gündem oldu! Fiyatı görenler şaştı kaldı - 3. Resim

Norveç'te satılan ev Türkiye'de gündem oldu! Fiyatı görenler şaştı kaldı - 1. Resim

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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