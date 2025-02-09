Piton zannetti daha tehlikeli çıktı! Dünyanın en zehirli 2. yılanından şans eseri kurtuldu

Avustralyalı bir baba, evinin girişinde ölümcül ve zehirli bir yılanla karşılaştığında heyecan verici bir deneyim yaşadı. Samuel isimli dört çocuk babası, zararsız bir piton gördüğünü zannetti ve şans eseri onu yakalamaya çalışmadan önce tereddüt etti. Bir yılan uzmanına göre, bu tereddüt Samuel'i hastaneye gitmekten ya da daha kötü senaryolar yaşamasından kurtardı.

Olay, Samuel'in karısının yılan izlerini keşfetmesiyle başladı. Panik halinde kocasını telefon ile arayıp, "Yılan, yılan" diye bağırmaya başladı. Samuel cesurca durumu kontrol etmeye gitti, ancak durumun düşündüğü kadar korkunç olmadığını gördü. Samuel, "İlk başta büyük bir yılan olacağını düşündüm. Yaklaştıkça bir piton gibi göründü." ifadelerine yer verdi.

Samuel, medyaya yaptığı açıklamada, "Ancak vücudunu kamburlaştırma şekli, tıslama sesi ve saldırgan duruşu, bunun sıradan bir piton olmayabileceğini anlamamı sağladı." dedi. Samuel'in içgüdüsü doğruydu çünkü uzmanlar yılanın aslında dünyanın en zehirli ikinci kara yılanı olan küçük bir doğu kahverengi yılanı olduğunu tespit ettiler.

"ZEHİRLERİ YETİŞKİNLER KADAR ÖLÜMCÜLDÜR"

Genç doğu kahverengi yılanlarının yetişkinlerden çok farklı göründüğünü ve çoğu zaman zararsız bir tür sanıldığını belirtmekte fayda var. ” Urban Reptile Removal sürüngen yakalama hizmeti sağlayan ” Urban Reptile Removal adlı bir şirketin yöneticisi Chris şöyle açıklıyor: "Yavru yılanların vücutlarında çizgiler ve küçük, uysal kafaları vardır, bu yüzden zararsız görünürler. Ancak zehirleri yetişkinler kadar ölümcüldür."

Doğu kahverengi yılanları son derece savunmacı olmalarıyla bilinirler ancak tehdit altında hissetmedikleri sürece insanlara saldırmaları pek olası değildir. Ancak bir kez ısırıldığında sonuçları çok ciddi olabilir.

Yılanı gören Samuel doğru hareketi yaptı. Durumu kendi başına halletmek yerine profesyonel bir yılan avcısından yardım istedi. Samuel, "En büyük endişem, sokakta çok sayıda çocuğun olması ve yılanın kaçıp birini sokması durumunda bunun bir felakete yol açması" dedi.

Uzmanlar, evinizde veya bahçenizde yılan gördüğünüzde yapabileceğiniz en güvenli şeyin mesafeli durmanız ve derhal bir profesyonele başvurmanız olduğu konusunda uyarıyor.

Yılanı kendiniz yakalamaya veya çıkarmaya çalışmayın, çünkü bu hem kendinizi tehlikeye atabilir hem de yılana zarar verebilirsiniz.

Hava ısındıkça Sidney civarında doğu kahverengi yılanları yumurtadan çıkmaya başlıyor. Kentteki yılan avcılarına çok sayıda yardım çağrısı ulaştı.