Polonya'nın Josef Fritzl'ı! Arkadaşlık uygulaması üzerinden tanıştı, 4 yıl ahırda tuttu

04 Eylül 2024 09:32 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 09:33

Polonya'da bir kadını kaçıran ve 4 yıl boyunca ahırda tutan Mateusz J., alıkoyduğu kadına defalarca kez fiziksel şiddet uyguladığı ve cinsel saldırıda bulunduğu ifade edildi.

Uğradığı cinsel saldırıların sonucunda hamile kaldığı belirtilen Malgorzata isimli kadın, 4 yıl boyunca yaşadığı ahırda hiç gün ışığından mahrum kaldığını, başta su olmak üzere tuvalet ve elektrik gibi temel ihtiyaçlardan mahrum kaldığını ve tamamen izole bir yaşam sürdüğünü söyledi.

Malgorzata, yaşadıklarını anlattı:

"2019 yılında bir arkadaşlık uygulamasında tanıştık. Daha sonra onunla tanışmak için ülkenin batısındaki Glogow yakınlarındaki Gaiki köyüne gittim. 4 yıl boyunca mahsur kaldım. Tutulduğum ahırdan geceleri beni banyoya götürmek için çıkardığında nerde olduğumu anlamamam için gözlerimi bağlardı. Bazen de hortumla üzerime su sıkardı."

"İtaatkar olursam soğuk suyla yıkanmaktan kurtulurdum. Sonunda hamile kaldım ve doğum için beni hastaneye götürmek zorunda kaldı. Korktuğum için orda bir şey söyleyemedim. Beni tehdit etti. Bebeği hastanede evlatlık verdi. 4 yıllık esaretim boyunca defalarca kez hastaneye kaldırıldım"

TÜM SUÇLAMALARI REDDETTİ

Son olarak omuz çıkığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Malgorzata'nın anüsünde de hasar meydana geldiği ve ameliyat olması gerektiği belirtildi.

Genç kadının esaret altında olduğunu sağlık personellerine anlatmasının ardından yetkililere haber verildiği ve kurtarıldığı ifade edildi.

30 Ağustos'ta tutuklanan Mateusz, zihinsel, fiziksel ve cinsel taciz suçlamalarını reddetti.

Josef Fritzl

JOSEF FRITZL'A BENZETİLDİ

Korku dolu olay, 2009 yılında yaşanan ve dünyayı şoke eden Josef Fritzl davasına oldukça benzetildi. Fritzl, Avusturya'nın Amstetten şehrinde kızını 24 yıl boyunca bodrumda tutan ve ona tecavüz eden, kızından 7 çocuk sahibi olan Avusturyalı suçlu.