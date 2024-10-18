Rusya-Ukrayna savaşında Kuzey Kore detayı! Güney'in istihbaratı uydu görüntülerini paylaştı

18 Ekim 2024 16:03 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 16:22

Güney Kore İstihbarat Servisi (NIS), Kuzey Kore'nin Rusya'ya Ukrayna savaşında görevlendirilmesi için muhtemel bin 500 asker gönderdiğini bildirdi. Öte yandan askerlerin transferine ilişkin uydu fotoğraflarını paylaştı.

ABD’yi küplere bindiren gelişme! Kuzey Kore ve Rusya iş birliğine karşı yaptırım kararı

ABD’yi küplere bindiren gelişme! Kuzey Kore ve Rusya iş birliğine karşı yaptırım kararı

Son günlerde gündeme gelen Kuzey Kore​'nin Rusya​'ya asker gönderdiği iddiaları sonrası Güney Kore İstihbarat Servisi’nden (NIS) açıklama geldi. Yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin Rusya'ya Ukrayna​ savaşında görevlendirilmesi muhtemel bin 500 özel kuvvet askeri gönderdiği bildirildi.

Söz konusu askerlerin 8-13 Ekim arasında Rus donanma gemileri aracılığıyla Rusya'nın liman kenti Vladivostok'a nakledildiği belirtilirken, asker transferine ilişkin uydu görüntüleri de kamuoyuyla paylaşıldı.

Önümüzdeki günlerde daha fazla sayıda Kuzey Kore askerinin Rusya'ya gönderilmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, "Yabancı basında yer alan Rusya ve Kuzey Kore arasında doğrudan askeri iş birliği yapıldığı haberleri artık resmi olarak doğrulanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Kuzey Kore'nin geçtiğimiz yılın Ağustos ayından bu yana Rusya'ya 13 binden fazla konteyner askeri mühimmat gönderdiği hatırlatılan açıklamada, toplamda 8 milyondan fazla top ve roket mermisinin Rusya'ya sevk edildiği kaydedildi.

ZELENSKİY 10 BİN ASKERE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kuzey Kore'nin kendilerine karşı savaşmak üzere Rusya’ya 10 bin asker göndermeye hazırlandığını ileri sürmüştü. İddiasını istihbarat bilgilerine dayandıran Zelenskiy, belirsiz sayıdaki Kuzey Kore askerinin halihazırda işgal altındaki Ukrayna topraklarında bulunduğunu belirtmişti.