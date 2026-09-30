Salgına önlem alınması gerektiğini söyledi linç edildi! Kongo’daki siyasetçi halk tarafından katledildi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde siyasetçi Marie-Celestin Karondwa, katıldığı bir radyo programında virüse karşı önlem alınmasına ilişkin yaptığı açıklamaların ardından, vatandaşların saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.

RADYO PROGRAMINDA KONUŞTUKLARI SONU OLDU

UDPS partisinin geçici başkanı ve parti sözcüsü olan Karondwa, programda Ebola virüsüne karşı önlem alınması gerektiğini savundu. Programın ardından Karondwa mahallelinin saldırısına uğradı.

EVİNİ ATEŞE VERDİLER

Hızını alamayan saldırganlar Karondwa’yı darbettikten sonra parti sözcüsünün yaşadığı evi yağmalayıp ateşe verdi. Yaşananların ardından yetkililerin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

VİRÜS HIZLA YAYILDI

Hükümetin ölümcül salgına ilişkin açıkladığı son verilere göre, hastalık şimdiye kadar 8 bin 67 kişiye bulaştı ve 3 bin 901 kişinin ölümüne sebep oldu.

