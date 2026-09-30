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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 09:23
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 09:23

Somalili korsanların kaçırdığı gemiye operasyon: 3 farklı ülke vatandaşı 5 mürettebatı katlettiler

Somalili korsanlar tarafından kaçırılan 'MT Honor 25' isimli tankerin 5 mürettebatının öldürüldüğü bildirildi, bazıları ise yaralı olarak kurtarıldı.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Somalili korsanların kaçırdığı gemiye operasyon: 3 farklı ülke vatandaşı 5 mürettebatı katlettiler
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 09:23
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 09:23

Sivil deniz taşımacılığı konusundaki güvenlik endişelerini artıracak bir gelişme daha yaşandı. 'nin yarı özerk Puntland eyaletinin enformasyon bakanlığından yapılan açıklamada, Somalili korsanların Nisan ayında kaçırdıkları 17 mürettebatlı "MT Honor 25" isimli tankerin 5 mürettebatını öldürdüğü bildirildi. 

Somalili korsanların kaçırdığı gemiye operasyon: 3 farklı ülke vatandaşı 5 mürettebatı katlettiler

16 KORSAN YAKALANDI

Yapılan operasyonla geminin kurtarıldığı ve 16 korsanın yakalandığı aktarılan açıklamada, "Gemideki korsanlar operasyon başlamadan önce 5 mürettebatı öldürdü. 

Öldürülenler arasında 3 Pakistanlı, 1 Myanmarlı ve 1 Hindistanlı bulunuyor" denildi. Ayrıca, 3 Pakistanlı, 1 Hindistanlı olmak üzere 4 mürettebatın ise yaralandığı aktarıldı. 

Kurbanların kimlikleri, yaşanan can kayıplarının şartları ve kurtarılan mürettebat sayısı hakkında detaylı verilmedi.

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ETİKETLER
#somali
#Korsanlar
#Puntland
#Mt Honor 25
#Pakistanlı
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