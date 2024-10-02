Son dakika | ABD, İran'ı durduramadı İsrail Fettah füzeleriyle cehennemi yaşadı! İntikam sözleri verildi

02 Ekim 2024 09:37 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 10:38

Son dakika haberi... İsrail'in Lübnan'a düzenlediği 'Kuzeyin Okları' isimli kara harekatının ardından İran harekete geçti. 'Gerçek Vaad 2' operasyonu başlatan İran, hipersonik Fettah füzeleriyle Tel Aviv dahil birçok İsrail şehrini hedef aldı. İran, İsrail'e saldırısında 500'ten fazla füze ateşledi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın 'büyük bir hata yaptığını, bunun karşılığının olacağını' söylerken İran da her türlü saldırıya karşılık verileceğini belirtti. İşte bölgede yaşanan son gelişmeler...

İranlı lideri Mesud Pezeşkiyan'dan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya tehdit: Bu sadece bir kısmı

İranlı lideri Mesud Pezeşkiyan'dan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya tehdit: Bu sadece bir kısmı

Canlı Anlatım Özeti İRAN'DA UÇAK SEFERLERİ YAPILAMIYOR

ABD'DEN İSRAİL'E 'DESTEK' TELEFONU

HİZBULLAH'TAN MİSİLLEME SALDIRISI

İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİ YAKININDA PATLAMA

HİZBULLAH VE İSRAİL GÜÇLERİ İLK KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİ

İRAN'DAN İSRAİL'E TEHDİT

ABD BAŞKAN ADAYI HARRIS'TEN İRAN ELEŞTİRİSİ

İSRAİL'DEN LÜBNAN'A HAVA SALDIRISI

İSRAİL'DEN SALDIRI TEHDİDİ

İSRAİL HİZBULLAH KOMUTANINI ÖLDÜRDÜ

İRAN: MEŞRU MÜDAFAA HAKKIMIZI KULLANDIK

02.10.2024 10:38

İRAN'DA UÇAK SEFERLERİ YAPILAMIYOR

İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Cafer Yazerlu, güvenlik gerekçesiyle ülkedeki uçuşların iptal süresinin yarın sabah 05.00'e kadar uzatıldığını duyurdu.

02.10.2024 10:06

ABD'DEN İSRAİL'E 'DESTEK' TELEFONU

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant, yaptıkları telefon görüşmesinde İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısını değerlendirdi. Açıklamaya göre, İran'ın İsrail'e füze saldırısının ele alındığı görüşmede Austin, ABD'nin, İran karşısında İsrail'e desteğini yineledi.

İran'ın saldırılarına karşı "koordine şekilde savunma" yapılması konusunda memnuniyetini ifade eden Austin, ayrıca Tel Aviv yakınlarındaki Yafa kentinde düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

02.10.2024 09:51

HİZBULLAH​'TAN MİSİLLEME SALDIRISI

Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde bir askeri kışlaya ve yerleşim birimlerindeki İsrail askerlerine füze saldırıları düzenlediğini duyurdu.

02.10.2024 08:30

İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİ YAKININDA PATLAMA

Polisten yapılan açıklamaya göre, Danimarka​'daki İsrail Büyükelçiliği yakınında iki patlama meydana geldi. Danimarka polisi başkent Kopenhag'daki İsrail Büyükelçiliği yakınlarındaki bir bölgede meydana gelen iki patlamayı araştırdıklarını duyurdu, olayda yaralanan olmadığını açıkladı.

02.10.2024 08:10

HİZBULLAH VE İSRAİL GÜÇLERİ İLK KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİ

Hizbullah, Lübnan​'ın güneyindeki Nebatiye ilinin Merc Uyun ilçesine bağlı El-Adise kasabasına sızmaya çalışan bir İsrail gücüne karşı koyarak onlarla çatıştığını ve kayıplar verdirerek onları geri çekilmeye zorladığını duyurdu.

02.10.2024 05:47

İRAN'DAN İSRAİL'E TEHDİT

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, İsrail'in İran'a saldırması durumunda daha şiddetli cevap vereceklerini ve tüm altyapılarının hedef alınacağını söyledi.

02.10.2024 05:17

ABD BAŞKAN ADAYI HARRIS'TEN İRAN ELEŞTİRİSİ

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarına ilişkin, "İran, Orta Doğu'da istikrarsızlaştırıcı ve tehlikeli bir güç; İsrail'e yönelik bugünkü saldırısı da bu gerçeği kanıtlamaktadır." dedi.

02.10.2024 04:03

İSRAİL'DEN LÜBNAN'A HAVA SALDIRISI

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak nitelendirilen Dahiye bölgesindeki birçok mahalleye 12 hava saldırısı düzenledi.

02.10.2024 02:58

İSRAİL'DEN SALDIRI TEHDİDİ

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Hizbullah'ın kalesi olarak nitelendirilen Dahiye'nin Hreyk ve Şuveyfat Amrusiye mahallelerinin sakinlerine "Hizbullah tesislerine yakın oldukları" gerekçesiyle bazı binaları boşaltmaları çağrısında bulundu.

02.10.2024 02:05

İSRAİL HİZBULLAH KOMUTANINI ÖLDÜRDÜ

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında, İran'dan Hizbullah'a silah taşımaktan sorumlu birimin komutanı Muhammed Cafer Kasir'i öldürdüğünü ileri sürdü.

02.10.2024 01:30

İRAN: MEŞRU MÜDAFAA HAKKIMIZI KULLANDIK

İran, İsrail'e yönelik füze saldırısının "BM Şartı'nın 51. maddesine göre meşru müdafaa hakkı uyarınca" gerçekleştirildiğini belirtti.

01.10.2024 19:45

İRAN'IN İSRAİL'E FETTAH FÜZELERİYLE SALDIRISI

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği kara harekatının ardından İran, Tel Aviv başta olmak üzere birçok İsrail şehrine 500'den fazla füze yağdırdı. 2023 yılında tanıtılan hipersonik Fettah füzelerini ilk kez kullanan İran, İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe'yi bu füzelerle aştı. Hızı ve hareket kabiliyeti sayesinde hava savunma sistemlerine takılmayan Fettah füzeleri, İsrail'de büyük bir paniğe neden oldu.

İsrail halkı, sığınaklara saklanırken ülkenin birçok noktasına füzelerin düştüğü görüldü.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu uyardı. İranlı lider, ''Bu henüz bir kısmı, İsrail bizimle çatışma'' ifadelerini kullandı. Netanyahu ise bu saldırının bir karşılığı olacağını söyledi.

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