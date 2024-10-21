Son dakika | Beyrut'a hava saldırısına füzelerle karşılık! İsrail'in skandal talepleri ortalığı karıştırdı

21 Ekim 2024 08:59 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 09:23

Son dakika haberi... İsrail ve Lübnan Hizbullah'ı arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor. İsrail, Beyrut'a hava saldırılarını sürdürürken Hizbullah füzelerle misilleme yaptı. İsrail'e ait bir İHA'nın ise düşürüldüğü bildirildi. İsrail, ABD'ye 2 skandal talebini iletti. Taleplerin ikisi de BMGK kararına aykırı. ABD'li yetkililer de taleplerin Lübnan'ın egemenliğini zedeleyecek yönde olduğunu belirtti. İşte bölgede yaşanan son gelişmeler...

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Canlı Anlatım Özeti İSRAİL'DEN İKİ SKANDAL TALEP

HİZBULLAH FÜZELERİ İSRAİL'DE YANGIN BAŞLATTI

HİZBULLAH İSRAİL İHA'SINI DÜŞÜRÜ

BEYRUT'A 11 HAVA SALDIRISI

İRAN: İSRAİL BÜYÜK BİR SALDIRIYA HAZIRLANIYOR

21.10.2024 09:06

İSRAİL'DEN İKİ SKANDAL TALEP

Axios'un ABD'li ve İsrailli yetkililere dayandırdığı haberine göre, İsrail, Lübnan​'da bir ateşkesi değerlendirmeden önce yerine getirilmesini istediği taleplerin listesini Beyaz Saray'a gönderdi. Söz konusu belgede iki talep yer alıyor. Bunlardan birincisi İsrail hava kuvvetlerinin Lübnan hava sahasında faaliyet göstermesine izin verilmesi. İkincisi ise İsrail ordusunun güney Lübnan'da Hizbullah​'a karşı “aktif uygulama” yapmasına izin verilmesi. Her iki talep de BM Güvenlik Konseyi​ kararına aykırı.

Axios'a konuşan ABD'li bir yetkili ne Lübnan'ın ne de uluslararası toplumun “Lübnan'ın egemenliğini önemli ölçüde zedeleyecek” bu koşulları kabul etmeyeceğini söyledi.

21.10.2024 06:00

HİZBULLAH FÜZELERİ İSRAİL'DE YANGIN BAŞLATTI

Yedioth Ahronoth'un haberine göre, Lübnan'dan fırlatılan füzelere karşı füzeyle müdahale edilmesinin ardından Hadera kentinde büyük bir yangın başladı.Bölgede 12 itfaiye ekibi, alevlerin yayılmasını önlemek için yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

21.10.2024 02:10

HİZBULLAH İSRAİL İHA'SINI DÜŞÜRÜ

Lübnan Hizbullahı, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu. Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'e ait "Elbit Hermes 900" tipi İHA'yı düşürdükleri bilgisine yer verildi.

21.10.2024 01:30

BEYRUT​'A 11 HAVA SALDIRISI

İsrail ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 11 hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail savaş uçaklarının bu akşam başkent Beyrut'a düzenlediği hava saldırısı sayısının 11'e ulaştığı belirtildi.

21.10.2024 00:15

İRAN: İSRAİL BÜYÜK BİR SALDIRIYA HAZIRLANIYOR

Tel Aviv yönetiminin, 1 Ekim'deki füze saldırısına karşılık İran'a büyük bir saldırıya hazırlandığı iddia edildi. İsrail devlet televizyonu KAN'ın ismini açıklamadığı İsrailli yetkiliden naklettiği haberde, İsrail'in İran'a karşı büyük bir saldırıya hazırlandığı öne sürüldü. Hazırlıkların, İran'dan gelmesi muhtemel cevaba göre savunma sistemlerinin tahkimini de içerdiği belirtildi.

21.10.2024 00:00

TAHLİYE EMRİNİN ARDINDAN ŞİDDETLİ PATLAMALAR

İsrail ordusunun yaptığı tahliye duyurularının ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta şiddetli patlamalar meydana geldi. Beyrut'un güneyindeki şiddetli patlamaların ardından bölgeden dumanlar yükselmeye başladı.