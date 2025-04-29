Son dakika | Çin'deki bir restoranda yangın faciası: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika haberi: Çin'de bir restoranda yangın çıktı. İlk belirlemelere göre 22 kişi hayatını kaybetti.

Çin’in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletine bağlı Liaoyang kentinde bir restoranda çıkan yangında ilk belirlemelere göre, 22 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

İngiliz haber ajansı Reuters'a göre, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, yaralıların tedavisi için her türlü çabanın gösterilmesi çağrısında bulundu.

Ayrıca Jinping, yangının nedenini hızla belirlenmesi, yaralıların en kısa sürede tedavi edilmesi ve sorumluların cezalandırılması yönünde talimat verdi.