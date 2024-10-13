Son dakika | 'Derhal müdahale' çağrısına karşı İsrail'den THAAD adımı! Lübnan ve İran tetikte

13 Ekim 2024 09:39 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 10:18

Son dakika haberi... İsrail'in bölgeyi topyekün bir savaşa sürüklediğini belirten Ürdün, BMGK'ya ''İsrail'e derhal müdahale'' çağrısında bulundu. İsrail ordusu ise tehditlere karşı harekete geçti. ABD'nin uzun menzilli balistik füzeleri engellemek için kullanılan Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması sistemi (THAAD) İsrail'de konuşlandı. İşte bölgede yaşanan son gelişmeler...

Canlı Anlatım Özeti ABD SAVUNMA BAKANI AUSTIN İSRAİLLİ MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

İSRAİL LÜBNAN'DA HASTANELERİ HEDEF ALDI

İRAN TEHDİDİNE KARŞI İSRAİL'DEN THAAD ÇÖZÜMÜ

13.10.2024 05:30

ABD SAVUNMA BAKANI AUSTIN İSRAİLLİ MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin​'in İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant​ ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. ABD Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Austin'in görüşmede “İsrail güçlerinin Lübnan​'daki BM barış gücü mevzilerine ateş açması ve iki Lübnan askerinin ölümüne dair haberlerden duyduğu derin endişeyi dile getirdiği” kaydedildi.

Lübnan’daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) ve Lübnan Silahlı Kuvvetleri’nin güvenliğinin sağlanmasının önemini vurgulayan Austin'in, “En kısa sürede Lübnan'daki askeri operasyonlardan diplomatik bir yola dönüş ihtiyacını yinelediği” aktarıldı.

13.10.2024 00:45

İSRAİL LÜBNAN'DA HASTANELERİ HEDEF ALDI

İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Baalbek bölgesinde yer alan Temnin Hastanesi'ni hedef alası sonucu hastanedeki hastalar yaralandı. Temnin et-Tahta beldesinde bulunan Temnin Hastanesi'nden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 3 gündür üst üste hastanenin çevresini bombaladığı belirtildi.

13.10.2024 00:01

İRAN TEHDİDİNE KARŞI İSRAİL'DEN THAAD ÇÖZÜMÜ

İsrail ordusu, ABD'nin ülkede uzun menzilli balistik füzeleri engellemek için kullanılan THAAD (Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması) sistemini konuşlandırdığını duyurdu.

12.10.2024 23:45

''İSRAİL'E DERHAL MÜDAHALE'' ÇAĞRISI

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, İsrail'in bölgeyi topyekûn bir savaşa sürüklemesini önlemek için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından durdurulması gerektiğini söyledi. Safadi, İsrail'i Gazze, işgal altındaki Batı Şeria ve Lübnan'da “uluslararası hukuka uymaya ve tüm yasadışı savaşlarını derhal sona erdirmeye zorlamak” için BM Şartı'nın VII. bölümüne başvurulması gerektiğini ifade etti.