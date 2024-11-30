Son dakika | Suriye rejimi geri çekildiği stratejik yerleri PKK/YPG'ye bıraktı! Muhalif güçler İdlib'in tamamını ele geçirdi

30 Kasım 2024 12:11 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 00:35

Son dakika haberi: Suriye'de, dün Halep kent merkezine giren Esad rejimi karşıtı silahlı gruplar, birçok mahallede hakimiyet sağlayarak kentin büyük kısmını kontrolleri altına aldı. 4 gündür süren çatışmalarda silahlı gruplar, Halep'in iç mahallelerine kadar ilerledi ve 108 yerleşimi ele geçirdi. İki Suriyeli askeri kaynağın bildirdiğine göre, Rus ve Suriye jetlerinin, Halep'in banliyösündeki muhalifleri bombaladığını duyurdu. Suriye rejimi tarafından yapılan açıklamada, "Halep'teki geçici birlikler geri çekiliyor. Amacımız teröristlere (rejim karşıtı muhalif silahlı gruplar) karşı saldırı hazırlığı yapmak" ifadelerine yer verildi. Öte yandan Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı dahil bazı stratejik yerleri PKK/YPG'ye bırakıp çekildi. Rejim karşıtı silahlı gruplar ise İdlib'in tamamını ele geçirdi.

Canlı Anlatım Özeti IRAK BAŞBAKANI VE ESAD TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

ESAD'DAN İLK AÇIKLAMA

REJİM GÜÇLERİ GÖSTERİCİLERE ATEŞ AÇTI

IRAK, SURİYE SINIRINI KAPATTI

HAMA'YA İLERLEYİŞ BAŞLADI

KALEYİ ELE GEÇİRDİLER

HALEP HAVALİMANI'NIN KONTROLÜNÜ PKK/YPG'YE BIRAKTILAR

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI TÜRKİYE'YE GELİYOR

FİDAN LAVROV İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

İDLİB'İN TAMAMI MUHALİFLERİN KONTROLÜNDE

SURİYE REJİMİ STRATEJİK YERLERİ PKK/YPG'YE BIRAKTI

SURİYE REJİMİ: GERİ ÇEKİLİYORUZ

HALEP İLİNDE OLDUĞU GİBİ İDLİB'DE DE HIZLA İLERLİYORLAR

BAKAN FİDAN: TÜRKİYE ÇATIŞMALARA MÜDAHİL DEĞİL

IRAK SINIRDAKİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ARTIRDI

RUS JETLERİ HALEP'E BOMBA YAĞDIRDI

ESAD REJİMİ MUHALİFLERİ KENTİN BÜYÜK KISMINI ELE GEÇİRDİ

01.12.2024 00:33

IRAK​ BAŞBAKANI VE ESAD TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Irak Başbakanı Sudani, Suriye​ Devlet Başkanı Esad ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Suriye Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Esad ile Sudani'nin bölgedeki son gelişmeleri ele aldığı belirtilirken söz konusu açıklamada, “Sudani, Suriye ve Irak'ın güvenliğinin ortak olduğunu vurguladı” cümlesine yer verildi.

30.11.2024 23:13

ESAD'DAN İLK AÇIKLAMA

Şam'da darbe girişiminde bulunulduğu iddia edilmişti. Rejim güçlerine yakın kaynaklarının verdiği bilgiye göre Beşşar Esad "Dostlarımızın da yardımıyla Suriye'nin düşmanlarını yeneceğiz" açıklamasında bulundu.

30.11.2024 22:52

REJİM GÜÇLERİ GÖSTERİCİLERE ATEŞ AÇTI

Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde Beşşar Esad güçleri, rejim karşıtı silahlı grupların ilerleyişine destek veren göstericilere ateş açtı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye, Dera'nın İnhıl bölgesinde onlarca kişi, rejim karşıtı grupların ilerleyişine destek için toplandı. Rejim güçleri, gösteriyi dağıtmak için ateş açtı.

30.11.2024 22:11

IRAK, SURİYE SINIRINI KAPATTI

Irak Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Korgeneral Kays el-Muhammedavi, Suriye’de yaşanan çatışmaların ardından Irak-Suriye sınırının kapatıldığını açıkladı. Suriye'de Beşar Esad rejimine muhalif silahlı grup Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) ve rejim güçleri arasındaki çatışmalar sürerken, Irak sınır güvenliğini artırıyor. Irak Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Korgeneral Kays el-Muhammedavi yaptığı açıklamada, Irak-Suriye sınırının tamamen kapalı olduğunu söyledi. Muhammedavi, Irak güvenlik güçlerinin ülkenin güvenliğini sağlama konusunda tam donanımlı ve hazır olduğunu belirtti.

30.11.2024 20:30

HAMA'YA İLERLEYİŞ BAŞLADI

Suriye'de Esed rejimi karşıtı silahlı gruplar, Halep​ ve İdlib illerinin ardından, Beşşar Esed rejimi güçlerinin kontrolündeki Hama iline yaklaştı. Zeynel Abidin Dağı'nı da kontrol altına alan silahlı gruplar, Hama ilçe merkezine yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

30.11.2024 19:00

KALEYİ ELE GEÇİRDİLER

Kentin merkezi konumundaki Sadallah El-Cabiri Meydanı'na ulaşan gruplar, ilerleyerek kentin büyük bir kısmını ele geçirdi.

Rejim karşıtı gruplar, kısa sürede valilik ve emniyet müdürlüğü binalarının yanı sıra kentin simgesi olan Halep Kalesi'ni de aldı.

30.11.2024 18:37

HALEP HAVALİMANI'NIN KONTROLÜNÜ PKK/YPG'YE BIRAKTILAR

Reuters haber ajansının 2 Suriyeli askere dayandırdığı haberine göre, Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı dahil bazı stratejik noktaları terör örgütü PKK/YPG'ye bırakarak çekildi. YPG'nin bünyesindeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından yapılan açıklamada, Menbiç bölgesinden çıkarak stratejik noktaları kontrol altına almaya başladıkları bildirildi.

30.11.2024 18:00

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI TÜRKİYE'YE GELİYOR

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, 2 Aralık 2024’te Türkiye’yi ziyaret edecek. Ziyaretinde bölgesel gelişmeler de ele alınacak.

30.11.2024 17:27

FİDAN LAVROV İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede Suriye'deki son durum ve Astana süreci ele alındı.

30.11.2024 14:59

İDLİB'İN TAMAMI MUHALİFLERİN KONTROLÜNDE

Reuters'ın haberine göre, rejim karşıtı silahlı gruplar, İdlib'in tamamını ele geçirdi.

30.11.2024 13:46

SURİYE REJİMİ STRATEJİK YERLERİ PKK/YPG'YE BIRAKTI

Suriye rejim güçleri stratejik yerleri PKK/YPG'ye bırakıp çekildi.

30.11.2024 12:54

SURİYE REJİMİ: GERİ ÇEKİLİYORUZ

Rejim karşıtı silahlı grupların Halep'in çoğunluğunu ele geçirmesinin ardından Suriye rejiminden açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Halep'ten geri çekiliyoruz. Geçici birliklerin çekilmesinin amacı teröristlere (rejim karşıtı muhalif silahlı gruplar) karşı saldırı hazırlığı yapmak." ifadelerine yer verildi.

30.11.2024 12:15

HALEP İLİNDE OLDUĞU GİBİ İDLİB'DE DE HIZLA İLERLİYORLAR

Suriye rejimiyle çatışan rejim karşıtı silahlı gruplar, İdlib ilinin doğu ve güneydoğusunda onlarca köyü ele geçirerek ilerleyişini sürdürdü.

Ülkenin kuzeyinde 27 Kasım'dan bu yana rejim güçleriyle çatışan silahlı gruplar, Halep ilinde olduğu gibi İdlib kırsalında da hızla ilerliyor. Silahlı gruplar, sabah saatlerinden bu yana İdlib'in doğu ve güneydoğusunda Esed rejiminin kontrolündeki 50'den fazla köyü ele geçirdi.

Suriye rejimi, Astana toplantısında varılan "Gerginliği Azaltma Bölgeleri" Anlaşması'na rağmen bu köyleri düzenlediği yoğun saldırılar sonucu 2019'da ele geçirmişti.

30.11.2024 12:10

BAKAN FİDAN: TÜRKİYE ÇATIŞMALARA MÜDAHİL DEĞİL

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TRT World Forum’da yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Halep’te devam eden çatışmalara müdahil olmadığını ifade etti.

Türkiye’nin Suriye sınırında gerekli tedbirleri aldığını belirten Hakan Fidan, "Yeni bir göç dalgasını tetikleyecek hiçbir aksiyona girişmeyiz" ifadelerini kullandı.

30.11.2024 12:00

IRAK SINIRDAKİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ARTIRDI

Irak Sınır Kuvvetleri Komutanı General Muhammed Abdulvahab es-Suaydi, Irak-Suriye sınırında güçlendirme çalışmaları yaptıklarını ve önlemleri artırdıklarını belirtti.

Suaydi, sınırların güvende olduğunu ve ihlal edilme ihtimalinin bulunmadığını belirterek, Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili Irak resmi haber ajansı INA'ya yaptığı açıklamada, "Irak-Suriye sınırında ideal birliklerle tahkimatımızı tamamladık." ifadelerine yer verdi.

Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi de daha önce yaptığı açıklamada, Irak ordusunun ülke sınırını ve semasını her türlü tehlikeden korumak için hazır olduğunu söylemişti.

30.11.2024 11:25

RUS JETLERİ HALEP'E BOMBA YAĞDIRDI

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, muhaliflerin Halep'in büyük bir bölümünü kontrol ettiğini ve Rusya'nın 2016'dan bu yana ilk kez Halep'e hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, "Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) ve müttefik gruplar şehrin büyük bir bölümünü, hükümet merkezlerinive hapishaneleri kontrol altına aldı" ifadelerine yer verildi.

İki Suriyeli askeri kaynağın bildirdiğine göre, Rus ve Suriye jetlerinin, Halep'in bir banliyösündeki muhalifleri bombaladığı ifade edildi.

30.11.2024 11:14

ESAD REJİMİ MUHALİFLERİ KENTİN BÜYÜK KISMINI ELE GEÇİRDİ

Dün komşu ülke Suriye​'nin Halep​ şehrinin merkezine giren Esad rejimi karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ), merkezde birçok mahalleyi ele geçirdi. Kentin merkezi konumundaki Sadallah El-Cabiri Meydanı'na ulaşan gruplar, ilerleyerek kentin büyük bir kısmını kontrol altına aldı.

Rejim karşıtı gruplar, kısa sürede valilik ve emniyet müdürlüğü binalarının yanı sıra kentin simgesi olan Halep Kalesi'ni de aldı. Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'nı ele geçiren silahlı gruplar, Esad rejiminin askerlerinin geride bıraktığı mühimmat ve askeri araçlara el koydu.

Kentte gece sokağa çıkma yasağı ilan eden silahlı gruplar, kontrolüne aldığı mahallelerde denetimleri sıkılaştırarak güvenlik önlemleri alıyor.

Gruplar, akşam saatlerinde, rejimin alıkoyma merkezi olarak kullandığı binalara da girerek aralarında siyasi tutukluların da bulunduğu onlarca kişiyi serbest bıraktı.