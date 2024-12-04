Son dakika | Güney Kore'de sıkıyönetim krizi! Sorumluluğu üstlendi, istifa etti

04 Aralık 2024 13:07 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 13:23

Son dakika haberi: Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, sıkıyönetim ilanıyla ilgili sorumluluğu üstlendi ve istifa etti. Başkan Yoon istifasını kabul edene kadar görevine devam edecek.

Güney Kore Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, dün gece duyurulan ancak Meclis tarafından engellenen sıkıyönetim ilanıyla ilgili olarak özür diledi ve istifasını sundu. Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Kim Yong-hyun'un kafa karışıklığı yaydığı ve sıkıntıya neden olduğu için halktan özür dilediği belirtildi.

Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, görevden alınması yönündeki çağrıların ardından istifasını sundu. Bugün erken saatlerde istifalarını sunan diğer üst düzey başkanlık personeline katılan Kim Yong-hyun'un istifasının yürürlüğe girmesi için Başkan Yoon Suk Yeol​'un bu istifaları kabul etmesi gerekiyor.

Kim, sıkıyönetimle ilgili tüm sorumluluğu üstleneceğini söyledi.

MUHALEFET LİDERLERİ HAREKETE GEÇTİ

Güney Kore merkezli haber ajansı Yonhap'ın haberine göre, 6 muhalefet lideri, sıkıyönetim ilan eden Yoon'un görevden alınması için harekete geçti.

Ülkede artan istifa​ çağrılarıyla karşı karşıya kalan Yoon'un azli için verilen önerge 191 milletvekili tarafından imzalanarak Ulusal Meclise sunuldu.

Muhalefetteki Demokratik Parti lideri Lee Jae-myung, diğer muhalefet liderleri ile yaptığı görüşmede, "Yoon, bir kere başarısız oldu ve yeniden deneyecek, ama bundan daha ciddi riskler söz konusu. Kuzey Kore'yi kışkırtma, ateşkes hattını bozma ve silahlı çatışmaya yol açacak daha büyük riskler var." ifadelerini kullandı.