Son dakika | Hizbullah İsrail'e peş peşe darbeler vuruyor! Netanyahu'nun yolunu ABD tıkadı, İran için beklemede

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı

15 Ekim 2024 09:10 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 09:53

Son dakika haberi... İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmalar hem havadan hem karadan saldırılarla devam ediyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, UNIFIL güçlerini de tehdit etti ve bölgeden çekilmelerini söyledi. Ayrıca İsrail'in İran'a düzenleyeceği misilleme saldırısı için ABD seçimlerini beklediği iddia edildi. İşte bölgede yaşanan sıcak gelişmeler...

Canlı Anlatım Özeti İSRAİL, MİSİLLEME İÇİN ABD SEÇİMLERİNİ BEKLİYOR

İSRAİL'DEN İRAN ÖNLEMİ: GPS DEVRE DIŞI

NETANYAHU'DAN UNIFIL GÜÇLERİNE TEHDİT 15.10.2024 08:45 İSRAİL, MİSİLLEME İÇİN ABD SEÇİMLERİNİ BEKLİYOR ABD medyasından Washington Post gazetesi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu​'nun ABD başkanı Joe Biden​ ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail'in İran​'ın petrol ya da nükleer tesislerine saldırmayacağı yönünde söz verdiğini yazdı. Gazetenin ismini vermediği bir yetkiliye göre İsrail'in planları yaklaşan ABD seçimlerini etkilememek üzere ayarlanıyor. 15.10.2024 08:02 İSRAİL'DEN İRAN ÖNLEMİ: GPS DEVRE DIŞI İsrail ordusunun, İran'dan gelebilecek herhangi bir saldırıya karşı Savunma Bakanlığı binasının yer aldığı Tel Aviv'deki Kirya bölgesinde GPS sinyallerini devre dışı bırakmaya başladığı iddia edildi. 15.10.2024 07:00 NETANYAHU'DAN UNIFIL GÜÇLERİNE TEHDİT Netanyahu, yayımladığı video mesajla İsrail ordusunun hedef aldığı Lübnan'daki UNIFIL güçlerine ilişkin açıklamada bulundu. UNIFIL’in İsrail'in çekilme "talebine kulak vermesi" gerektiğini savunan Netanyahu, "İsrail'in UNIFIL personeline kasıtlı olarak saldırdığı iddiası tamamen yanlış" iddiasında bulundu. Netanyahu, Hizbullah’ın UNIFIL tesislerini ve mevzilerini siper olarak kullandığını ileri sürerek, UNIFIL güçlerinin güneye çekilmesi tehdidini yineledi. 15.10.2024 06:52 3 İSRAİL TANKI VURULDU: ÖLÜ VE YARALILAR VAR Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, güneydeki Ayta eş-Şaab kasabasında "Merkava" model 3 tankın güdümlü füzelerle vurulduğu belirtildi. Açıklamada, alev alan tankların içindeki askerlerin öldüğü ve yaralandığı kaydedildi ancak sayı verilmedi. İlgili Haberler Son dakika | İsrail-Hizbullah çatışmalarında bir ilk! Hristiyanların bölgesi vuruldu: Çok sayıda ölü var İsrail Generaller Planı'nı devreye koydu! Gazze'de çadırları okulları bombaladı: ''Ya terk et ya öl!''