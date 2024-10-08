Son dakika | İsrail fırsatını buldu: İran'a karşı 22 yıllık planı devreye sokacak! Lübnan'da kara harekatı genişliyor

08 Ekim 2024 09:23 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 09:32

İsrail, Lübnan'da kara harekatını genişletirken bir yandan da hava saldırılarını sürdürüyor. Hizbullah ise İsrail'in saldırılarına füzelerle karşılık veriyor. İran, Tel Aviv'e düzenlediği saldırının ardından misillemenin tedirginliğini yaşarken ABD medyası, İsrail'in vereceği karşılığın tartışıldığını yazdı. New York Times'a göre İsrail, İran'ın nükleer tesislerini hedef alacak. Üstelik bu plan 22 yıllık... İşte bölgede yaşanan son gelişmeler...

Son dakika | İsrail tüm gücüyle saldırdı Hizbullah füze ve İHA'larla karşılık verdi! Lübnan yangın yeri

Son dakika | İsrail tüm gücüyle saldırdı Hizbullah füze ve İHA'larla karşılık verdi! Lübnan yangın yeri

Canlı Anlatım Özeti HİZBULLAH KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ

İSRAİL'İN HEDEFİ İRAN'IN NÜKLEER TESİSLERİ

İSRAİL'İN İRAN'A VERECEĞİ KARŞILIK MASADA

İNGİLTERE: İSRAİL'E TAMAMEN SİLAH SATIŞI DURMAMALI

LÜBNAN'DAN İSRAİL'E FÜZE SALDIRISI

08.10.2024 09:12

HİZBULLAH​ KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Beyrut'a düzenlenen hava saldırısında, Hizbullah Genelkurmay Başkanı Süheyl Hüseyin'in öldürüldüğünü öne sürdü. Hüseyin, Hizbullah'ın en üst düzey askeri forumu olan Cihat Konseyi'nin de üyesiydi.

08.10.2024 08:30

İSRAİL'İN HEDEFİ İRAN​'IN NÜKLEER TESİSLERİ

ABD medyasından New York Times, İsrail güçlerinin 22 yıldır İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine saldırı planladığını yazdı. Yetkililer, Tel Aviv'in İran'a karşı ilk misilleme saldırısında hedeflerin askeri üsler ve bazı istihbarat merkezleri olduğunu fakat nükleer tesislere saldırının da masada olduğunu bildirdi.

08.10.2024 07:00

İSRAİL'İN İRAN'A VERECEĞİ KARŞILIK MASADA

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, İsrail'in İran'a vereceği askeri karşılık konusunda Tel Aviv'le görüşmelerin halen sürdüğünü bildirdi.ABD'li sözcü, "İsraillilerle, İran'ın saldırısına verecekleri karşılık konusunda görüşmelerimiz devam ediyor." ifadesini kullanarak İsrail'in güvenliğine bağlılıklarını yineledi. ABD olarak İran karşısında İsrail'e askeri anlamda doğrudan ve dolaylı ciddi destek verdiklerini hatırlatan Jean-Pierre, bu desteği sürdüreceklerini vurguladı.

08.10.2024 06:00

İNGİLTERE: İSRAİL'E TAMAMEN SİLAH SATIŞI DURMAMALI

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail'e silah satışlarının tamamen durdurulması görüşüne katılmadığını belirterek, "Tüm satışları askıya almak, savunma amaçlı satışların da olmaması anlamına gelir. Bunları askıya almak, 7 Ekim'in yıl dönümü ve İran'ın yaptığı büyük saldırının günler sonrasında bu hükümetin takınacağı yanlış bir tutum olur. Bunu yapmayacağım." dedi.

08.10.2024 03:10

LÜBNAN​'DAN İSRAİL'E FÜZE SALDIRISI

Lübnan'dan İsrail'in orta kesimindeki Büyük Tel Aviv bölgesine 5 füze fırlatıldığı, bunlardan bir kısmının açık araziye düştüğü, diğerlerinin ise etkisiz hale getirildiği belirtildi.

08.10.2024 00:27

HİZBULLAH'IN İSTİHBARAT KARARGAHI VURULDU

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'a ait istihbarat karargahına saldırdığını öne sürdü. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın başkenti Beyrut'un yanı sıra diğer bölgelerinde ve Bekaa Vadisi'nde silah üretim tesisleri, bir fırlatma sahası ve diğer askeri altyapıyı hedef aldığını iddia etti. Adraee, İsrail'in güney Lübnan'da 70'ten fazla hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.