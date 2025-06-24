Son dakika | İsrail, Gazze'de yardım bekleyenlere saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika haberi: İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına devam ediyor. İnsani yardım bekleyen sivillere saldırdı. Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.