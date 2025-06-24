Son dakika | İsrail, Gazze'de yardım bekleyenlere saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İstanbul
Son dakika haberi: İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına devam ediyor. İnsani yardım bekleyen sivillere saldırdı. Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde insani yardım bekleyenlere saldırısında 20 Filistinlinin öldüğü, 246 kişinin yaralandığı bildirildi.
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Netzarim Koridoru yakınlarında yardım bekleyenlere yönelik saldırı düzenledi.
Saldırıda ilk belirlemelere göre, en az 20 Filistinli öldü, 246 kişi yaralandı.