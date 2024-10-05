Son dakika | İsrail Hamas liderini öldürdü! Hamas'tan açıklama geldi

05 Ekim 2024 09:32 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 10:10

İsrail, Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentindeki mülteci kampına gerçekleştirdiği saldırıda Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları liderlerinden Said Atallah ve 3 aile üyesi, hayatını kaybetti. İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'a ait istihbarat merkezini hava saldırısıyla vurduğunu duyurdu. Öte yandan, Hizbullah misillemede bulunarak İsrail'in birçok noktasını hedef aldı. Özel kuvvetlerden oluşan 20 İsrail askerini öldürdü. İşte bölgede yaşanan sıcak gelişmeler...

Canlı Anlatım Özeti HAMAS LİDERİ ÖLDÜRÜLDÜ

ÖZEL KUVVETLERDEN 20 ASKER ÖLDÜRÜLDÜ

05.10.2024 09:19

HAMAS LİDERİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusunun Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentindeki mülteci kampına gerçekleştirdiği saldırıda Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları liderlerinden Said Atallah ve 3 aile üyesi, hayatını kaybetti.

İsrail, Lübnan'daki saldırılarını sürdürüyor. Gazze'deki Hamas Hareketinin silahlı kanadı El-Kassam Tugayları'nın liderlerinden Said Atallah, İsrail'in Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentinde Filistinli mültecilerin kaldığı Beddawi Mülteci Kampına gerçekleştirdiği saldırıda eşi ve 2 kızıyla birlikte öldürüldü. Hamas'tan yapılan açıklamada, "Halkımıza, dökülen kanın intikamını alma sözü veriyoruz ve vereceğimiz cevabın sözden önce eylem olacağını teyit ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İsrail'den saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

05.10.2024 07:55

ÖZEL KUVVETLERDEN 20 ASKER ÖLDÜRÜLDÜ

Hizbullah, Lübnan’ın güneyindeki bir sınır köyünde düzenledikleri saldırıda, İsrail'in "özel kuvvetlerinden" 20’den fazla askeri öldürdüklerini ve yaraladıklarını duyurdu.

Hizbullah, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in kuzeyinde Lübnan sınırı yakınındaki Malikiye bölgesinde Merkava tankının güdümlü füzeyle hedef alındığını ve tankın yandığını bildirdi.

Açıklamada, saldırıda İsrail'in "seçkin kuvvetlerinden" 20'den fazla askerin öldüğü ve yaralandığı belirtildi.

05.10.2024 05:20

BIDEN'IN İRAN'DA VURULMASINI İSTEMEDİĞİ YER VAR

ABD Başkanı Joe Biden, İran'a saldırması beklenen İsrail'e yaptığı çağrıda, "İsrail makamlarıyla sürekli temas halindeyiz, İran'a yanıt konusunda hemen karar vermeyecekler. İsrail, İran'ın petrol sahalarını vurmaktan başka alternatifleri düşünmeli." ifadelerini kullandı.