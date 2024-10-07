Son dakika | İsrail tüm gücüyle saldırdı Hizbullah füze ve İHA'larla karşılık verdi! Lübnan yangın yeri

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı

07 Ekim 2024 09:19 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 09:55

Son dakika haberi... İsrail, Lübnan'a karşı en şiddetli saldırılarını gerçekleştirdi. Beyrut'a düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 1200'ü geçti. Hizbullah, İsrail'in saldırılarına füze ve insansız hava aracıyla (İHA) ile karşılık verdi. İsrail, can kaybı bildirirken, Hizbullah tarafından en az 120 füze fırlatıldığı belirtildi. İşte bölgede yaşanan son gelişmeler...

Canlı Anlatım Özeti İSRAİL ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

HİZBULLAH'TAN FÜZELİ, İHA'LI SALDIRI

HİZBULLAH FÜZELERİ İSRAİL'İ VURDU

DAHİYE YANGIN YERİ!

İRAN'DA UÇUŞLAR YENİDEN BAŞLADI

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