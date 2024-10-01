Son dakika | Lübnan'a kara harekatı başladı: ABD'den İsrail'e tam destek, İran'a uyarı! Hizbullah misillemelerini sürdürüyor

01 Ekim 2024 09:26 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 09:45

Son dakika haberi... İsrail, Lübnan'a karşı kara harekatını başlattı. İsrail askerleri, sınır bölgesinden tanklarla giriş yaptı. 'Kuzeyin Okları' adı verilen operasyonun 'kısıtlı, lokal, hedefli' olacağı belirtildi. Hizbullah, İsrail'e karşı misilleme saldırılarını roketlerle sürdürürken, ABD'den İran'a uyarı geldi. İsrail'e tam destek veren ABD, silah tedariki de sağlamak için harekete geçti. İşte bölgede yaşanan son gelişmeler...

İsrail'in içini yerle bir edecek kapasitede! CIA raporunda Lübnan ordusu gücü ve Nasrallah ile ilgili çarpıcı detay

İsrail'in içini yerle bir edecek kapasitede! CIA raporunda Lübnan ordusu gücü ve Nasrallah ile ilgili çarpıcı detay

Canlı Anlatım Özeti İSRAİL BOMBALADI: ÇOCUKLAR DAHİL 10 KİŞİ ÖLDÜ

ABD SİLAH DESTEĞİ SAĞLAYACAK

ABD'DEN İSRAİL'E TAM DESTEK

İSRAİL, HİZBULLAH'IN ÖZEL GÜÇLERİNİ İMHA ETMEK İSTİYOR

ABD'DEN İRAN'A UYARI

LÜBNAN'IN GÜNEYİ VE BEYRUT HEDEFTE!

İSRAİL SURİYE'Yİ DE VURDU

İSRAİL, LÜBNAN'A KARA HAREKATI BAŞLATTI

HİZBULLAH'TAN İSRAİL'E MİSİLLEME

'BİR SONRAKİ AŞAMA' İÇİN ONAY

01.10.2024 08:50

İSRAİL BOMBALADI: ÇOCUKLAR DAHİL 10 KİŞİ ÖLDÜ

Lübnan​ resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail'e ait savaş uçakları, Lübnan'ın güneyinde Ed-Davudiye beldesinde bir evi bombaladı. Saldırıda aynı aileden aralarında çocukların da olduğu 10 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kaydedildi.

01.10.2024 08:30

ABD​ SİLAH DESTEĞİ SAĞLAYACAK

Washington Post gazetesinde yer alan habere göre, Biden yönetimi Orta Doğu'ya birkaç bin ek asker ve daha fazla savaş uçağı konuşlandıracak. Pentagon sözcüsü Sabrina Singh, hava savunma birimlerini de içeren (F-16, F-15E ve F-22 savaş uçakları ve A-10 saldırı jetleri uçuran filolar) güçlerin halihazırda yüksek alarmda olan on binlerce Amerikan personeline ekleneceğini söyledi.

01.10.2024 07:30

ABD'DEN İSRAİL'E TAM DESTEK

Beyaz Saray, İsrail'in Güney Lübnan'a yönelik kara harekatının, ülkenin kendini savunma hakkıyla uyumlu olduğunu düşünüyor. Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü yaptığı açıklamada "İsrail'in vatandaşlarını tehdit etmek için kullanılabilecek Hizbullah​ altyapısını yok etmek için sınırlı operasyonlar yürüteceğini anlıyoruz. Bu, İsrail'in vatandaşlarını savunma ve sivilleri güvenli bir şekilde evlerine geri döndürme hakkıyla uyumludur" ifadelerini kullandı ve İsrail'in kendini savunma hakkını desteklediklerini vurguladı.

01.10.2024 06:30

İSRAİL, HİZBULLAH'IN ÖZEL GÜÇLERİNİ İMHA ETMEK İSTİYOR

Askeri analist Elijah Magnier Al Jazeera'ya yaptığı açıklamada, İsrail'in kara operasyonunun amacının Güney Lübnan'daki Hizbullah özel güçlerini kuşatıp ortadan kaldırmak olduğunu söyledi.

Magnier açıklamasında "Açık kaynaklı istihbarattan, İsraillilerin en az 18 tugay hazırladığını anlıyoruz. Yani 70.000 ila 100.000 askerden bahsediyoruz. Hizbullah'ın yapısına bakarsak, grubun gücü, füze birlikleri ve özel kuvvetlerden geliyor. İsrail, füze birliklerinin çoğunu veya en azından yüzde 60-70'ini yok ettiğine inanıyor. O yüzden şimdi konuşlandırılmış özel kuvvetleri yok etmek istiyorlar" dedi.

01.10.2024 05:35

ABD'DEN İRAN'A UYARI

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile yaptığı telefon görüşmesinde, Washington'un İsrail'in Lübnan sınırındaki operasyonunda desteklediğini belirtti.

Austin ayrıca İran'ı, Washington'un önemli müttefikiyle savaşmayı seçmesi halinde karşılaşacağı sonuçlar konusunda uyardı ve "İran'ın İsrail'e doğrudan askeri saldırı başlatmayı seçmesi halinde bunun İran için ciddi sonuçlar doğuracağını yineledim" dedi.

01.10.2024 03:50

LÜBNAN'IN GÜNEYİ VE BEYRUT HEDEFTE!

İsrail ordusunun, Lübnan'ın pek çok bölgesine karadan ve havadan saldırılarını sürdürdüğü belirtildi. Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail topçu birlikleri, güneydeki El-Vezzani, El-Hıyam ve Marcayun ovasını 2 saat boyunca vurdu.

01.10.2024 02:45

İSRAİL SURİYE'Yİ DE VURDU

Suriye'de Beşşar Esed rejimi, İsrail'in, başkent Şam'a hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü. Suriye'deki haber ajansı SANA'nın haberine göre, İsrail güçleri, Şam'ın Mezze bölgesindeki birden fazla askeri noktaya hava saldırısı düzenledi.

01.10.2024 02:30

İSRAİL, LÜBNAN'A KARA HAREKATI BAŞLATTI

İsrail, Lübnan'a karşı karar harekatı başlattı. İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını bildirdi.

Kara saldırılarına hava kuvvetleri ile topçu birliklerinin de eşlik ettiği aktarılan açıklamada, "Kuzeyin Okları Operasyonu"nun, Gazze'deki çatışmalara paralel olarak ve yapılan durum değerlendirmesine göre sürdürüleceği ifade edildi.

01.10.2024 01:00

HİZBULLAH'TAN İSRAİL'E MİSİLLEME

Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki El-Besatin bölgesinde İsrail askerlerini hedef aldığını duyurdu. Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, güneydeki Kefr Kila ve El-Adise kasabaları karşısına denk gelen Besatin bölgesinde İsrail askerlerinin hedef alındığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu saldırının Gazze'deki Filistin halkının direnişinin desteklenmesi ve Lübnan halkının müdafaası için gerçekleştirildiği belirtildi.

01.10.2024 00:32

'BİR SONRAKİ AŞAMA' İÇİN ONAY

İsrail basınında, hükümet ve güvenlik kabinesinin Lübnan'a saldırılarda "bir sonraki aşamayı" onayladığı bildirilirken kara işgaline ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

01.10.2024 00:12

''BOŞALTIN'' EMRİNİN ARDINDAN BOMBALAR YAĞDI

İsrail savaş savaş uçakları, kısa süre önce yaptığı Beyrut'un Dahiye bölgesindeki bazı yerleri boşaltın çağrısının hemen ardından bölgeyi bombalamaya başladı.