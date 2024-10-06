Son dakika | Macron'un çağrısı Netanyahu'yu çıldırttı! Lübnan aralıksız bombardıman altında

06 Ekim 2024 09:11 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 09:43

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırıları aralıksız devam ediyor. Dünyanın dört bir yanından gelen çağrılara İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kulaklarını tıkadı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 'İsrail'e silah sevkiyatını durdurun' çağrısı Netanyahu'yu çileden çıkardı, Macron'un 'aşırıya kaçtığını' söyledi. Fransa'ya destek ise Katar'dan geldi. İşte bölgede yaşanan son gelişmeler...

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Son dakika | İsrail'den en güçlü saldırı! Lübnan'da büyük patlama: Nasrallah'ın halefi öldürüldü! Tüm gözler İran dini lideri Hamaney'de

Canlı Anlatım Özeti KATAR'DAN MACRON'A DESTEK

İSRAİL'DEN İRAN İTİRAFI

MACRON'UN ÇAĞRISI NETANYAHU'YU ÇILDIRTTI

25 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

BEYRUT'TA ŞİDDETLİ PATLAMALAR

06.10.2024 05:30

KATAR'DAN MACRON'A DESTEK

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İsrail'e silah tedarikini durdurma çağrısı yapmasının yankıları sürerken, Katar’dan Macron’a destek geldi.

Katar Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Macron'un çağrısı savaşı durdurmaya yönelik önemli ve takdire şayan bir adımdır ve BM ve Uluslararası Adalet Divanı kararları ile uyumludur" denildi.

Açıklamada, "İsrail'i Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırganlığını durdurmaya zorlayacak kesin kararlar alması için uluslararası topluma yaptığımız çağrıyı yineliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

06.10.2024 04:58

İSRAİL'DEN İRAN İTİRAFI

İsrail ordusu, 1 Ekim'de İran'ın yaptığı saldırıda askeri üslerde hasar oluştuğunu kabul ederken, uçakların zarar görmediğini iddia etti.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, televizyondan yaptığı açıklamada, İran'ın saldırısında Necef Çölü'ndeki (Negev) Nevatim Hava Üssü ve İsrail'in merkezinde bulunan Tel Nof Hava Üssü'nün zarar gördüğünü kabul etti.

06.10.2024 01:17

MACRON'UN ÇAĞRISI NETANYAHU'YU ÇILDIRTTI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Tel Aviv hükümetine silah ambargosu çağrısına yanıt veren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ifadelerinin "aşırıya kaçtığını" belirtti.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Fransa'nın İsrail'in sarsılmaz dostu olduğu vurgulanarak, "Netanyahu'nun sözleri çok aşırıya kaçıyor ve bunun, Fransa ile İsrail arasındaki dostlukla alakası yok." ifadesine yer verildi.

06.10.2024 00:42

25 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Hizbullah, İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik karadan işgal saldırılarının başladığı 30 Eylül'den bu yana 25 İsrail askerinin öldürüldüğünü açıkladı.

06.10.2024 00:35

BEYRUT'TA ŞİDDETLİ PATLAMALAR

İsrail saldırıları altındaki Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, İsrail'in hedef gösterdiği noktalarda şiddetli patlamalar meydana geldi. Şehrin güneyindeki farklı noktalarda gerçekleşen biri şiddetli çok sayıda patlamanın ardından dumanlar yükselmeye başladı.

06.10.2024 00:16

DAHİYE BÖLGESİNE HAVA SALDIRISI

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi. Vurulan bölgeden dumanlar yükseldi.