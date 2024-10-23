Son dakika | Nasrallah'ın halefisi Haşim Safiyuddin Lübnan'da öldürüldü! ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrail'de

23 Ekim 2024 08:45 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 09:11

Son dakika haberi... İsrail, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından halefi gözüyle bakılan Haşim Safiyuddin'in de öldürüldüğünü duyurdu. İsrail ordusu, Lübnan'ın hem güneyini hem de doğusunu hedef alırken Hizbullah, İsrail'e İHA'lı ve roketli misilleme gerçekleştirdi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Orta Doğu ziyareti kapsamında İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. İşte bölgede yaşanan son gelişmeler...

Canlı Anlatım Özeti İSRAİL'E ROKETLİ MİSİLLEME

LÜBNAN'IN GÜNEYİNE VE DOĞUSUNA SALDIRI: ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI

HİZBULLAH'IN İHA'SI İSRAİL'DE PANİĞE NEDEN OLDU

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI BLINKEN İSRAİL'DE

23.10.2024 08:05

İSRAİL'E ROKETLİ MİSİLLEME

Lübnan​'dan atılan roketlerin ardından İsrail'in Tel Aviv ve Hayfa kentlerinin çevresinde sirenler çalmaya başladı. İsrail Hava Kuvvetleri, fırlatılan iki roketin havada engellediğini duyurdu. Olayda herhangi bir can kaybı, yaralanma veya hasar bildirilmedi.

23.10.2024 05:02

LÜBNAN'IN GÜNEYİNE VE DOĞUSUNA SALDIRI: ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI

İsrail savaş uçaklarının, akşam saatlerinde Lübnan'ın güneyi ve doğusunda konut ve ticari komplekslere düzenlediği hava saldırılarında 19 kişinin yaşamını yitirdiği, 35 kişinin yaralandığı bildirildi.

23.10.2024 01:22

HİZBULLAH​'IN İHA'SI İSRAİL'DE PANİĞE NEDEN OLDU

Lübnan'dan gönderilen bir insansız hava aracı (İHA), İsrail'de milyonlarca kişinin büyük panik yaşamasına ve sığınaklara girmesine neden oldu.

İsrail hava sahasında onlarca kilometre boyunca bir saatten fazla sürede serbestçe dolaşan ve İsrail savaş uçakları ile helikopterlerinin karşı koymayı başaramadığı İHA daha sonra kayboldu.

23.10.2024 00:30

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI BLINKEN İSRAİL'DE

İsrail'i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken​, Batı Kudüs'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi.

Ardından Blinken, İsrail'e yaptığı ziyaret kapsamında İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile Tel Aviv'de bulunan İsrail Savunma Bakanlığı'nda görüşme gerçekleştirdi.

Son olarak ABD'li bakan, İsrail'e yaptığı ziyaret kapsamında İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü.

22.10.2024 23:15

NASRALLAH'IN HALEFİ ÖLDÜRÜLDÜ

Ordu Sözcüsü Daniel Hagari yaptığı açıklamada, Haşim Safiyuddin'in 4 Ekim'de Beyrut'un güneyindeki Dahiye Mahallesi'ne düzenlenen saldırıda öldüğünü öne sürdü. Hizbullah'tan İsrail ordusunun iddiasına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de Beyrut'un güneyindeki Dahiye Mahallesi'nde düzenlenen İsrail hava saldırılarında ölmüştü. Hizbullah, Nasrallah'ın yerine geçecek kişiyi henüz belirlemezken Genel Sekreterlik için Safiyuddin'in ismi öne çıkıyor. İsrail basını, İsrail ordusunun 3 Ekim gecesi Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında Safiyuddin'in hedef alındığını yazmıştı.