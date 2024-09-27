Son dakika| Netanyahu BM Genel Kurulu'nda! Türk heyeti salonu terk etti

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı

27 Eylül 2024 16:57 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 17:03

Son dakika haberi... Türk heyeti ve birçok delegasyon, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu hitabını salonu terk ederek protesto etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BM 79. Genel Kurulu'na hitap etmek için salona girdi ve kürsüye yöneldi. Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız'ın öncülüğünde Türk heyeti, Netanyahu BM Genel Kurul hitabına başlamadan önce salondan ayrıldı. Birçok delegasyonun, Türk heyetine eşlik ettiği ve salonun önemli ölçüde boşaldığı görüldü. Netanyahu kürsüdeyken salondan bazı seslerin yükseldiği de duyuldu. FİLİSTİN TOPRAKLARINI İSRAİL OLARAK GÖSTERDİ İsrail Başbakanı Netanyahu, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Filistin toprağı Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ni, "İsrail" olarak gösteren bir harita kullandı SALON ÖNEMLİ ÖLÇÜDE BOŞALDI Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı Kerim Han tarafından "savaş suçu" işlediği gerekçesiyle hakkında tutuklama kararı alınması istenen Netanyahu'nun BM'ye hitap etmesine izin verilmesi eleştirilere neden olmuştu. Son dakika​ haberinin detayları geliyor...