Son dakika | Nijerya'da yakıt tankeri patladı: En az 60 ölü

18 Ocak 2025 18:12 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 18:19

Son dakika haberi: Nijerya'da yakıt kamyonunun patlaması sonucu en az 60 kişi öldü. Bir görgü tanığının, "Çok sayıda kurbanın cesedini gördüm. Ölenler arasında çocuklar da vardı" sözleri olayın boyutunu gözler önüne serdi...

Son dakika haberine göre, Nijerya Karayolu Güvenliği Ajansı, Nijerya'nın kuzeyindeki yakıt kamyonunda meydana gelen patlamada en az 60 kişinin öldüğünü söyledi. Onlarca kişinin de yaralandığı öğrenildi.

TANKER PATLADI!

Tanker henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Bölgedekiler, sızan yakıtı çıkarmaya çalışırken kamyonun patladığı bildirildi. Bir görgü tanığı, "Çok sayıda kurbanın cesedini gördüm. Ölenler arasında çocuklar da vardı" dedi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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