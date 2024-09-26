Son dakika | Onlarca ülkeden ateşkes çağrısı: Lübnan cevabı verdi! Tüm gözler İsrail'de

26 Eylül 2024 09:26 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 09:27

İsrail'in Lübnan'a karşı saldırıları aralıksız devam ediyor. ABD ve Fransa'nın öncülüğünde Avrupa Birliği ve 8 ülke daha 21 günlük ateşkes çağrısında bulundu. Lübnan, ülkelerin çağrısına cevap verirken İsrail sessizliğini koruyor. İşte bölgede yaşanan son gelişmeler...

Joe Biden'dan korkutan her yanı saracak çatışma uyarısı: Topyekün bir savaş mümkün

Joe Biden'dan korkutan her yanı saracak çatışma uyarısı: Topyekün bir savaş mümkün

Canlı Anlatım Özeti LÜBNAN'DAN ATEŞKES ÇAĞRISINA CEVAP

İSRAİL, LÜBNAN'A SALDIRILARINI DURDURMADI

NETANYAHU ABD'DE

HİZBULLAH'TAN GÖVDE GÖSTERİSİ

İRAN'DAN İSRAİL'E UYARI: LÜBNAN'I 'HER TÜRLÜ' DESTEKLERİZ

BMGK LÜBNAN İÇİN TOPLANDI

26.09.2024 09:13

LÜBNAN​'DAN ATEŞKES​ ÇAĞRISINA CEVAP

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail ile Lübnan arasındaki çatışmaların durdurulması ve diplomasiye alan açılması için 21 günlük acil ateşkes çağrısında bulunan uluslararası açıklamayı memnuniyetle karşılayarak, en önemli şeyin Tel Aviv'in çağrıya vereceği cevap ve bu çağrıya olan bağlılığı olduğunu vurguladı.

26.09.2024 08:57

İSRAİL, LÜBNAN'A SALDIRILARINI DURDURMADI

İsrail'in Lübnan'ın güney bölgelerine yönelik devam eden hava saldırılarında 4 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güney bölgelerine yönelik hava saldırılarının sürdüğü belirtildi.

26.09.2024 08:39

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York eyaletine gitti.

26.09.2024 07:58

HİZBULLAH​'TAN GÖVDE GÖSTERİSİ

Hizbullah askeri medya basın ofisi dün gizli bir konumda bulunan "Qader 1" balistik füzesinin görüntülerini paylaştı. Grup dün İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bulunan MOSSAD karargahına saldırı düzenlerken, balistik füze fırlatırken, füze hava savunma sistemleri tarafından engellenmeden önce Tel Aviv bölgesine ulaşan ilk füze oldu.

Saldırıyı üstlenen Hizbullah yaptığı açıklamada "İslami Direniş, 25 Eylül Çarşamba günü saat 06:30'da Tel Aviv yakınlarındaki Mossad karargahını hedef alan bir balistik füze fırlattı. bu karargah liderlerimize düzenlenen suikast ve Lübnan'da çağrı cihazlarına gerçekleştirilen saldırılardan sorumludur." ifadesi yer aldı. Hizbullah saldırının Gazze halkına destek ve "Lübnan ve halkını savunmak" amacıyla gerçekleştirildiğini vurguladı.

26.09.2024 07:18

İRAN'DAN İSRAİL'E UYARI: LÜBNAN'I 'HER TÜRLÜ' DESTEKLERİZ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, Ortadoğu'nun "tam ölçekli bir felaketle" karşı karşıya olduğunu belirterek, İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmaların tırmanması halinde Tahran'ın Lübnan'ı "her türlü" destekleyeceği uyarısında bulundu:

"Bölge tam ölçekli bir felaketin eşiğinde. Kontrol altına alınmazsa dünya felaket sonuçlarla karşı karşıya kalacak. İran çatışmaların tırmanması durumunda her türlü imkanla Lübnan halkının yanında olacak."

26.09.2024 06:42

BMGK LÜBNAN İÇİN TOPLANDI

ABD'nin New York eyaletinde bulunan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Lübnan için acil oturum düzenledi. Toplantıya Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin de katıldı.

26.09.2024 05:30

İSRAİL VE LÜBNAN'A ATEŞKES ÇAĞRISI

ABD ve Fransa'nın öncülüğünde, Avrupa Birliği ile 8 ülke de dahil olmak üzere ortak bir açıklama yayımlandı. Çatışmaların durdurulması için harekete geçen ülkeler, 21 günlük acil ateşkes çağrısı yaptılar.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD ile Fransa'nın, İsrail-Lübnan sınırında bir ateşkes çağrısı konusunda mutabık kaldığı ve bu yöndeki ortak açıklamaya AB, Avustralya, Kanada, Almanya, İtalya, Japonya, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de (BAE) katıldığı bildirildi.