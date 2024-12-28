Suriye'nin eğitim müfredatı Türkiye'den! Birçok alanda çalışma yürütülecek

28 Aralık 2024 09:40 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 09:45

Milli Eğitim Bakanlığı, rejimin düştüğü Suriye'de, okul inşası, eğitim müfredatının oluşturulması gibi birçok alanda çalışma yürütmeye hazırlanıyor. Ayrıca, açılacak meslek okullarıyla ekonomik kalkınmaya da destek sağlanacak.

Rusya'dan Türkiye'ye Suriye için tam destek, ABD'ye ise işgal suçlaması

Rusya'dan Türkiye'ye Suriye için tam destek, ABD'ye ise işgal suçlaması

Beşar Esad​ rejiminin düştüğü Suriye​'de yeniden inşa süreci için hazırlıklar sürüyor. 13 yıllık iç savaş boyunca Esad zulmünden kaçan milyonlarca Suriyeliye kucak açan Türkiye​, inşa sürecinde etkin bir rol almaya hazırlanıyor.

Sağlık ve ekonomi alanında yardım verileceğinin açıklanmasının ardından, eğitim konusunda da Suriyelilere destek olunacak.

SURİYE'YE EĞİTİM DESTEĞİ

Milli Eğitim Bakanlığı, Suriye'deki eğitim alanında geniş kapsamlı bir destek programı başlatıyor.

Bakanlık, Suriye'de eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütülmesine destek sağlayacak.

Bu kapsamda, hayırseverlerin de katkısıyla, hasarlı okullar tamir edilecek, yeni okullar inşa edilecek ve derslikler donatılacak.

YENİ EĞİTİM MÜFREDATI OLUŞTURULACAK

Bakanlık, Suriye'nin yeni eğitim müfredatının oluşturulması ve ders kitaplarının hazırlanması için de çalışma yürütüyor. Müfredat, bilimsel ve teknolojik gelişmeler, öğrencilerin ihtiyaçları ve Suriye halkının talepleri doğrultusunda güncellenecek. Ekonomik kalkınma ve hayat standartlarının iyileşmesi için mesleki eğitimin geliştirilmesi ve meslek okullarının açılmasına katkı sunulacak.

PSİKOSOSYAL DESTEK VERİLECEK

Suriye'de uzun yıllar devam eden savaş ortamından etkilenen öğrencilerin okula dönüşte yaşayabilecekleri zorlukların giderilmesine yönelik adımlar da atılacak. Ailelere ve çocuklara psikososyal destek verilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, Özgür Suriye'de, öğretmen ve okul yöneticilerine de destek verecek. Kapsamlı mesleki gelişim çalışması yapılacak.