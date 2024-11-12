Tehlikeli manevralar kazayı beraberinde getirdi! Uçak denize çakıldı
Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12 Kasım 2024 14:23 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 14:36
Peru'da küçük bir uçak denize düştü. Yetkililerin yaptığı açıklamada uçağın çok alçak irtifada uçarak tehlikeli manevralar yaptığını belirtti. Uçaktaki 22 yaşındaki pilot ile 1 yolcu yaralandı.
Peru'nun Lima bölgesinde bulunan San Bartolo'da Lib Mandy Metropolitano Havaalanı'ndan kalkan küçük bir uçak, denize düştü.
Balıkçılar ve su sporları yapanlar uçaktakilerin yardımına koştu. Yaralanan 22 yaşındaki pilot ve 1 yolcu hastaneye kaldırıldı.
Yetkililer, uçağın çok alçak irtifada uçtuğunu ve tehlikeli manevralar yaptığını belirtti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı