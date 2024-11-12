Tehlikeli manevralar kazayı beraberinde getirdi! Uçak denize çakıldı

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

12 Kasım 2024 14:23 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 14:36

Peru'da küçük bir uçak denize düştü. Yetkililerin yaptığı açıklamada uçağın çok alçak irtifada uçarak tehlikeli manevralar yaptığını belirtti. Uçaktaki 22 yaşındaki pilot ile 1 yolcu yaralandı.