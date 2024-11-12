Tgrt Haber
Haberler>Dünya>Tehlikeli manevralar kazayı beraberinde getirdi! Uçak denize çakıldı

Tehlikeli manevralar kazayı beraberinde getirdi! Uçak denize çakıldı

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12 Kasım 2024 14:23 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 14:36

Peru'da küçük bir uçak denize düştü. Yetkililerin yaptığı açıklamada uçağın çok alçak irtifada uçarak tehlikeli manevralar yaptığını belirtti. Uçaktaki 22 yaşındaki pilot ile 1 yolcu yaralandı.

Peru'nun Lima bölgesinde bulunan San Bartolo'da Lib Mandy Metropolitano Havaalanı'ndan kalkan küçük bir uçak, denize düştü.

Tehlikeli manevralar kazayı beraberinde getirdi! Uçak denize çakıldı - 1. Resim

Balıkçılar ve su sporları yapanlar uçaktakilerin yardımına koştu. Yaralanan 22 yaşındaki pilot ve 1 yolcu hastaneye kaldırıldı.

Tehlikeli manevralar kazayı beraberinde getirdi! Uçak denize çakıldı - 2. Resim

Yetkililer, uçağın çok alçak irtifada uçtuğunu ve tehlikeli manevralar yaptığını belirtti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...