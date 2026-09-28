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Dünya
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 01:11
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 01:13

Trump'tan dikkat çeken harita paylaşımı: Hürmüz Boğazı'na yeni isim verdi

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Körfez bölgesine ait bir harita paylaşarak Hürmüz Boğazı'nı "Trump Boğazı" olarak adlandırdı. Daha önce bölgenin ABD kontrolünde olduğunu savunan Trump'ın bu paylaşımı uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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Trump'tan dikkat çeken harita paylaşımı: Hürmüz Boğazı'na yeni isim verdi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 01:11
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 01:13

Sosyal medya platformundan körfez bölgesinin haritasını paylaşan Başkanı , daire içine alınmış alanını "Trump Boğazı" olarak nitelendirdi.

Trump, yine 2 Eylül'de sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Hürmüz Boğazı'nın ABD kontrolü altında olduğunu savunarak, adını "Trump Boğazı" olarak değiştirmeyi önerebileceğini belirtmişti.

Trump'tan dikkat çeken harita paylaşımı: Hürmüz Boğazı'na yeni isim verdi

ABD Başkanı daha önceki bazı açıklamalarında da Hürmüz Boğazı'nın Amerikan donanmasının kontrolü altında olduğunu ve buranın "ABD toprağı" sayılabileceğini iddia etmişti.

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ETİKETLER
#donald trump
#ABD
#hürmüz boğazı
#Körfez Bölgesi
#Dünya
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