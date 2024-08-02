Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
02 Ağustos 2024 13:11 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 13:15
Türkiye'nin, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğraması üzerine ilan ettiği milli yas nedeniyle Tel Aviv Büyükelçiliği ve Filistin nezdindeki Kudüs'teki Başkonsolosluğunda bayraklar yarıya indirildi.
Türkiye'nin, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğraması üzerine Türkiye'de bir günlük milli yas ilan edilirken Türkiye'nin diplomatik temsilciliklerinde de ulusal yas nedeniyle bayraklar yarıya indirildi.
BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLDİ
Bu kapsamda Türkiye'nin Tel Aviv'deki Büyükelçiliği ve Kudüs'te bulunan Filistin nezdindeki Başkonsolosluğunda da bayraklar yarıya indirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı