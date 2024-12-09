Yunanistan'da Türk vatandaşları çatıştı! 2 ölü, 1 yaralı...

09 Aralık 2024 13:55 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 14:11

Yunanistan'ın başkenti Atina'da Türk vatandaşı olduğu bildirilen iki grup arasında çatışma çıktı. Olayda iki kişi hayatını kaybetti. Yunan basını firari iki zanlının yakalandığını duyurdu.

Yunanistan'ın başkenti Atina​ başrolünde Türk vatandaşlarının olduğu kanlı bir hesaplaşmaya sahne oldu. Terpsithea bölgesine Glyfada'da bir mağazada yerel saatle 10.20'de gerçekleşen saldırıda iki Türk vatandaşı ölürken ve bir kişi de yaralandı.

10'DAN FAZLA BOŞ KOVAN BULUNDU

Skai'nin haberine göre olay, Mikras Asya ile Lefkoşa caddelerinin kesiştiği noktada meydana geldi. Polis kaynaklarından edinilen bilgiye göre iki silahlı adam mağazaya girerek üç mağdura ateş etmeye başladı. Kaçmaya çalışan mağdurlar, mağazadan dışarı koşarken, saldırganlar da onları takip ederek, onlara ateş ederek saldırıyı sürdürdü. Olayda iki kişi hayatını kaybederken karnından yaralanan başka bir kişi de Asklepiio Voulas Hastanesi'ne kaldırıldı. Haberde saldırının kurbanlarının Kürt asıllı Türkler olduğu belirtilirken saldırı mahallinde 10'dan fazla boş kovan bulunduğu belirtildi.

Edinilen bilgiye göre özellikle, saldırı mahallinde bulunan bir polis devriye arabası, olaya karıştığı iddia edilen iki adamın Ano Glyfada'ya doğru koştuğunu tespit etti ve bu kişileri durdurarak gözaltına aldı. Aynı zamanda motosikletli polis birimi DİAS'a bağlı polis ekipleri, saldırı mahallinden iki zanlının kaçış yolunu takip ederek içinde silah olan bir ceket bulduğu bilgisini paylaştı.