1-2 Ekim okullar tatil mi? Yarın İstanbul’da okullar tatil mi oldu? Metrekare başına 20 ila 50 kilogram yağış geliyor

İstanbul’da etkili olan yağışlı hava Çarşamba günü yerini şiddetli rüzgara bırakırken uyarılar peş peşe geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) hava tahmin raporunu yayımladı. Cuma günü kent genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekliyor. Sıcaklığın ise 15 ila 19 derece arasında seyredeceği günde yağış miktarının metrekareye göre 50 kilograma kadar ulaşması bekleniyor. Yağışların hafta sonu da etkisini sürdürmesi beklenirken gözler okullar için alınacak karara çevrildi. Yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı vatandaşların tedbirli olması gerekiyor. Peki 1-2 Ekim okullar tatil mi? İşte, okullarla ilgili son durum…

1-2 EKİM OKULLAR TATİL Mİ OLDU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı AKOM hava durumu tahmin raporuna göre Perşembe günü fırtına şeklinde saatte 30 ila 65 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Fırtınanın yanı sıra Perşembe günü İstanbul’da aralıklı yağmurlu bir hava beklenirken cuma günü ise kent genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yaşanacak. Yağışlar cumartesi günü de devam edecek. 1-2 Ekim tarihinde İstanbul’da veya farklı bir ilde okulların tatil olmasına yönelik bir karar bulunmuyor.

Olumsuz hava koşulları sebebiyle okulların tatil olmasına yönelik kararı o ilin valiliği alıyor. İstanbul Valiliği’nin gündeminde 1-2 Ekim tarihinde okulların tatil olmasına yönelik bir gündem bulunmuyor.

YAĞIŞLAR CUMARTESİ SABAHINA KADAR SÜRECEK

İstanbul’da cuma günü görülecek yağışlar cumartesi günü de yer yer devam edecek. Parçalı bulutlu hava ile birlikte sabah saatlerinde kentte yağmur bekleniyor. Pazar günü ise yağışın İstanbul’u terk etmesi beklenirken parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. İstanbul’da sıcaklıklar 14 ila 22 derece arasında seyredecek.

29 EKİM’DE RESMİ TATİL SEBEBİYLE OKULLAR KAPALI OLACAK

Milli ve dini öneme sahip günler resmi tatil olarak kutlanıyor. Ekim ayının gelmesiyle beraber öğrenciler ve aileleri 29 Ekim tarihine odaklandı. 29 Ekim’de yurt genelinde Cumhuriyet Bayramı düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanacak ve resmi tatil olacak. Okulların yanı sıra belediyeler, valilikler, nüfus müdürlükleri ve diğer birçok kamu kurumu resmi tatil olduğundan kapalı olacak.