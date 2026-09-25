2026 AGS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğretmen adaylarının gözü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulacak kontenjanlara çevrildi. Özellikle 2026 AGS öğretmen ataması kaç kişi olacak, 20 bin öğretmen ataması yapılacak mı ve branş dağılımı ne zaman açıklanacak soruları gündemdeki yerini korurken, Bakan Yusuf Tekin’den konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi. Tekin, Milli Eğitim Akademisi’ne alınacak öğretmen sayısının belirlenmesi için bütçe sürecinin tamamlanmasını beklediklerini belirtti. Bakanın açıklamasına göre akademiye alınacak öğretmen sayısı, TBMM’de bütçe kanununun geçmesinin ardından ilgili kamu kurumlarıyla yapılacak görüşmeler sonucunda netleşecek. Peki 2026 AGS öğretmen ataması ne zaman belli olacak? Yusuf Tekin'den atama kontenjanları için yeni tarih...

2026 AGS ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026 AGS kapsamında Milli Eğitim Akademisi’ne alınacak öğretmen sayısının henüz kesinleşmediğini açıkladı.

Tekin, “Bütçe kanunu netleşince Milli Eğitim Akademisi’ne alınacak öğretmen sayısı netleşecek” ifadelerini kullandı. Bakan ayrıca aralık ayında bütçenin TBMM’den geçmesinin ardından ilgili kamu kurumlarıyla görüşmeler yapılacağını belirtti. Bu açıklamayla birlikte 2026 AGS kapsamında alınacak öğretmen sayısının yıl sonuna doğru netleşmesi bekleniyor. Sürecin bütçe görüşmelerine bağlı olması nedeniyle kesin kontenjanın yeni yıla sarkma ihtimali de bulunuyor.

2026 YILI BÜTÇE GÖRÜŞME TAKVİMİ BELLİ Mİ?

2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile Sayıştay raporlarının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki müzakereleri bir ay sürecek. Bütçe görüşmeleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın 23 Ekim Çarşamba günü saat 14.30'da komisyona yapacağı sunumla başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu, 127 üniversite için bütçe görüşmeleri 20 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek.

2026 AGS 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI OLACAK MI?

2026 AGS kapsamında 20 bin öğretmen alınacağına yönelik beklenti daha önce gündeme gelmişti. Ancak bu sayı henüz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi olarak açıklanmış değil. Yusuf Tekin’in son açıklaması da 2026 yılı için akademiye alınacak toplam öğretmen sayısının henüz kesinleşmediğini ortaya koydu. Dolayısıyla 20 bin rakamı şu aşamada resmi kontenjan olarak değerlendirilmiyor. MEB’in toplam öğretmen sayısını bütçe sürecinin ardından ilgili kurumlarla yapacağı değerlendirmeler sonucunda belirlemesi bekleniyor.

2026 AGS BRANŞ DAĞILIMI AÇIKLANDI MI?

2026 AGS öğretmen atamasına ilişkin branş dağılımı ve kontenjanlar henüz açıklanmadı. Toplam öğretmen alımı sayısının belirlenmesinin ardından branşlara göre kontenjanların da şekillenmesi bekleniyor.

Branş dağılımında MEB’in güncel öğretmen ihtiyacının belirleyici olması beklenirken, sınıf öğretmenliği, özel eğitim, İngilizce, okul öncesi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile rehberlik gibi alanlardaki gelişmeler adaylar tarafından yakından takip ediliyor.

2025’TE HANGİ BRANŞLARA KAÇ KONTENJAN VERİLDİ?

Geçtiğimiz yıl Milli Eğitim Akademisi kapsamında en yüksek kontenjan sınıf öğretmenliği alanına ayrılmıştı. 2025 yılında;

Sınıf öğretmenliği: 2 bin 816

Özel eğitim öğretmenliği: 1.798

İngilizce öğretmenliği: 801

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 762

Okul öncesi öğretmenliği: 653

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık: 603 kontenjanla yer almıştı.

Ancak 2025 yılına ait kontenjanların 2026 AGS için doğrudan geçerli olmayacağı unutulmamalı. Yeni dağılımın, Bakanlığın güncel öğretmen ihtiyacına göre belirlenmesi bekleniyor.