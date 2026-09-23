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Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 10:45
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 10:45

AÖL sınavları ne zaman? 2026-2027 Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav tarihleri ve sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınav tarihleri belli oldu. MEB takvimine göre AÖL yazılı sınavları aralık ayında yapılacak. e-Sınav uygulaması ise kasım ayında başlayıp ocak ayına kadar devam edecek. Peki AÖL sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? İşte AÖL 1. dönem sınav tarihleri ve merak edilen detaylar…

Avatar
Editor
 Beyza Çolak
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AÖL sınavları ne zaman? 2026-2027 Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav tarihleri ve sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 10:45
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 10:45

2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Açık Öğretim Lisesinde eğitimine devam eden öğrencilerin sınav takvimi de gündeme geldi. tarafından yayımlanan takvime göre 1. dönem sınavları, öğrencilerin sınav türüne göre farklı tarihlerde gerçekleştirilecek. Yazılı sınava katılacak öğrenciler sınav giriş belgelerini aralık ayında alabilecek. Peki AÖL sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? İşte AÖL 1. dönem sınav tarihleri ve merak edilen detaylar…

AÖL sınavları ne zaman? 2026-2027 Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav tarihleri ve sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavları iki farklı yöntemle yapılacak. Basılı evrakla gerçekleştirilecek AÖL 1. dönem yazılı sınavı 20 Aralık 2026 Pazar günü okullarda düzenlenecek. için randevu alan öğrenciler ise sınavlarını 28 Kasım 2026 ile 18 Ocak 2027 tarihleri arasında, MEB tarafından belirlenen e-Sınav merkezlerinde gerçekleştirecek. Bu nedenle öğrencilerin sınav türlerini ve kendileri için belirlenen tarihleri takip etmeleri önem taşıyor.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL yazılı sınavına girecek öğrenciler için sınav giriş belgelerinin erişime açılacağı tarih de belli oldu. Fotoğraflı AÖL sınav giriş belgeleri 15 Aralık 2026 tarihinden itibaren öğrencilerin erişimine sunulacak. Öğrenciler sınav giriş belgelerini AÖL Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek ve sınava girecekleri okul bilgilerine ulaşabilecek.

AÖL sınavları ne zaman? 2026-2027 Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav tarihleri ve sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

AÖL sınav giriş belgesini almak isteyen öğrencilerin MEB’in Açık Öğretim Lisesi öğrenci giriş ekranını kullanması gerekiyor. Sınav giriş belgesi, sistem üzerinden öğrencinin fotoğrafı ve sınava ilişkin bilgilerle birlikte görüntülenebilecek. Öğrencilerin sınava giderken gerekli belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI İÇİN TIKLAYIN 

AÖL KAYIT VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTİYOR?

2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 11 Eylül 2026 tarihinde başladı. Başvurular 12 Ekim 2026 Pazartesi günü mesai bitimine kadar devam edecek. AÖL öğrencilerinin sınavlara katılabilmeleri için kayıt durumlarını ve ders seçimlerini belirtilen tarihler içerisinde tamamlamaları gerekiyor.

AÖL sınavları ne zaman? 2026-2027 Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav tarihleri ve sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Açık Öğretim Lisesi yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri kapsamında 750 TL ücret alınacak. Öğrenciler ödemelerini MEB’in ödeme sistemi üzerinden kredi kartıyla veya belirlenen bankaların ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı kanalları aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Kılavuzda belirtilen ücret muafiyeti kapsamındaki öğrencilerden ise kayıt ücreti alınmayacak.

AÖL SINAVLARI HANGİ TARİHLERDE YAPILACAK?

AÖL 1. dönem sınavlarının tarihleri kısaca şöyle:

 e-Sınav: 28 Kasım 2026 - 18 Ocak 2027
 Basılı evrakla yazılı sınav: 20 Aralık 2026
 Sınav giriş belgelerinin erişime açılması: 15 Aralık 2026

Öğrencilerin sınav türlerine göre kendileri için belirlenen tarih ve sınav merkezlerini MEB’in Açık Öğretim Lisesi sistemi üzerinden takip etmeleri gerekiyor.

AÖL sınavları ne zaman? 2026-2027 Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav tarihleri ve sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
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#milli eğitim bakanlığı
#aöl
#açık öğretim lisesi
#E-sınav
#Yazılı Sınav
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