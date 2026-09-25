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Avatar
Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 09:42
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 09:48

BİM 27-29 Eylül aktüel ürünler kataloğu 2026! Mega blender, masaj tabancası, buharlı kazanlı ütü ve televizyon çeşitleri geliyor

27-29 Eylül BİM ürünleri belli oldu. BİM'de 27-29 Eylül tarihlerinden itibaren onlarca ürün indirimli fiyatı ile market raflarındaki yerini alacak. Teknolojiden beyaz eşyaya, küçük mutfak aletlerinden oyuncaklara BİM'de bu hafta da onlar indirimli ürün yer alıyor. 27-29 Eylül tarihlerinde BİM marketlerde satışa çıkacak ürünler arasında siyah ve beyaz cam ankastre setler dikkat çekiyor. Davlumbaz, fırın ve ocağın içinde bulunduğu beyaz cam ankastre set 10.950 TL, Siyah cam ankastre set 10.550 TL 'den satışa çıkacak. Öte yandan Tam otomatik espresso makinesi 15.900 TL, Şarjlı kablosuz süpürge 4.900 TL , Elektrikli süpürge 4.250 TL , Tost makinesi 3.750 TL, Stand mikser 5.900 TL, Mikrodalga fırın 2.900 TL, El mikseri 1.190 TL'lik fiyatları ile dikkat çeken ürünler arasında. Peki BİM'de 27-29 Eylül tarihlerinde başka hangi ürünler var? İşte 27-29 Eylül BİM aktüel kataloğu ürünleri ve fiyatları...

Avatar
Editor
 Beyza Çolak
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BİM 27-29 Eylül aktüel ürünler kataloğu 2026! Mega blender, masaj tabancası, buharlı kazanlı ütü ve televizyon çeşitleri geliyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 09:42
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 09:48

27-29 Eylül kataloğu 2026 yayımlandı. BİM marketin merakla beklenen bu haftaki katalog ürünleri belli oldu. BİM'de 27-29 Eylül tarihileri arasında birçok ürün indirimli fiyatları ile dikkat çekiyor. Hayatı kolaylaştıran küçük ev aletlerinden, televizyon çeşitlerine çocuklar için oyuncaklarda temel gıda ürünlerine kadar onlarca ürün indirimli fiyatları ile raflarda olacak. BİM'de 27-29 Eylül tarihlerindeki indirim rüzgarında yer alacak ürünler arasında El mikseri 1.190 TL, Çelik çay makinesi 2.500 TL, Mega blender 2.750 TL, El blender set 1.990 TL'den satışa çıkıyor. Televizyon ürünlerindeki çeşitlilik de dikkat çekiyor. 43 inç full HD QLED Android TV 16.900 TL, 32 inç Frameless HD whale OS 10 Android Qled TV 8.900 TL, 55 inç Frameless Ultra HD QLED Google TV 21.990 TL, 43 inç Frameless FHD Whales OS 10 Android QLED TV 12.990 TL, 50 inç 4K Ultra HD QLED Google TV 18.990 TL. Peki BİM'de 27-29 Eylül tarihlerinde başka hangi ürünler var? İşte 27-29 Eylül BİM aktüel kataloğu ürünleri ve fiyatları... 

 

HABERİN ÖZETİ

BİM 27-29 Eylül aktüel ürünler kataloğu 2026! Mega blender, masaj tabancası, buharlı kazanlı ütü ve televizyon çeşitleri geliyor

Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.
BİM'in 27-29 Eylül 2026 tarihlerini kapsayan aktüel ürünler kataloğu yayımlandı.
Kataloğunda küçük ev aletleri, televizyonlar, oyuncaklar ve temel gıda ürünleri gibi çeşitli ürünler indirimli fiyatlarla sunuluyor.
Öne çıkan ürünler arasında el mikseri (1.190 TL), çelik çay makinesi (2.500 TL), mega blender (2.750 TL), el blender set (1.990 TL) ve çeşitli televizyon modelleri bulunuyor.
Ayrıca beyaz cam ankastre set (10.950 TL), siyah cam ankastre set (10.550 TL), tam otomatik espresso makinesi (15.900 TL), şarjlı kablosuz süpürge (4.900 TL) ve elektrikli süpürge (4.250 TL) gibi ürünler de indirimde yer alıyor.
Buharlı kazanlı ütü (3.750 TL), masaj tabancası (899 TL), akıllı saat (899 TL), Lego çeşitleri (499 TL) ve çeşitli oyuncaklar da katalogda yer alan diğer ürünler arasında.
Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.
BİM 27-29 Eylül aktüel ürünler kataloğu 2026! Mega blender, masaj tabancası, buharlı kazanlı ütü ve televizyon çeşitleri geliyor

Beyaz cam ankastre set 10.950 TL 
Siyah cam ankastre set 10.550 TL 
Tam otomatik espresso makinesi 15.900 TL 
Şarjlı kablosuz süpürge 4.900 TL 
Elektrikli süpürge 4.250 TL 
Tost makinesi 3.750 TL 
Stand mikser 5.900 TL 
Mikrodalga fırın 2.900 TL 
El mikseri 1.190 TL 
Çelik çay makinesi 2.500 TL 
 

 

 

BİM 27-29 Eylül aktüel ürünler kataloğu 2026! Mega blender, masaj tabancası, buharlı kazanlı ütü ve televizyon çeşitleri geliyor

Mega belender 2.750 TL 
El blender set 1.990 TL 
Su filtreli halı yıkama makinesi 5.900 TL 
43 inç full HD QLED Android TV 16.900 TL 
32 inç Frameless HD whale OS 10 Android Qled TV 8.900 TL 
55 inç Frameless Ultra HD QLED Google TV 21.990 TL 
43 inç Frameless FHD Whales OS 10 Android QLED TV 12.990 TL 
50 inç 4K Ultra HD QLED Google TV 18.990 TL 
 

BİM 27-29 Eylül aktüel ürünler kataloğu 2026! Mega blender, masaj tabancası, buharlı kazanlı ütü ve televizyon çeşitleri geliyor

Gıda termometresi 149 TL 
Buharlı Kazanlı Ütü 3.750 TL 
Masaj tabancası 899 TL 
Akıllı saat 899 TL 
Pil çeşitleri 75 TL 
Lego çeşitleri 499 TL 
Oyuncak parlak motosiklet 359 TL 
Oyuncak parlak spor araba 179 TL 

 

BİM 27-29 Eylül aktüel ürünler kataloğu 2026! Mega blender, masaj tabancası, buharlı kazanlı ütü ve televizyon çeşitleri geliyor

Metal iş araçları 229 TL 
Özel lisanslı araçlar 149 TL 
Oyuncak bebek 269 TL 
Çocuk sandalyesi 269 TL 
Kart oyunu 159 TL 
Strateji oyunları 149 TL 
Kelime oyunu 199 TL 
Oyuncak tepsili çay seti 149 TL 
Blok oyuncak toplar 499 TL 
 

BİM 27-29 Eylül aktüel ürünler kataloğu 2026! Mega blender, masaj tabancası, buharlı kazanlı ütü ve televizyon çeşitleri geliyor

Pelüş penguen 459 TL 
Kokulu pelüş oyuncaklar 229 TL 
Oyuncak çeşitleri 99 TL 
Parmak kukla 89 TL 
 

BİM 27-29 Eylül aktüel ürünler kataloğu 2026! Mega blender, masaj tabancası, buharlı kazanlı ütü ve televizyon çeşitleri geliyor

Tekli oyun hamuru 39 TL 
Futbol/basketbol topu 69TL 
Boyama kitapları 45 TL 
Hikaye kitapları 45 TL 
Bez kitap 89 TL 
Dekoratif kablo düzenleyici 349 TL 
Modem düzenleyici kutu 299 TL 

BİM 27-29 Eylül aktüel ürünler kataloğu 2026! Mega blender, masaj tabancası, buharlı kazanlı ütü ve televizyon çeşitleri geliyor
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ETİKETLER
#ekrem imamoğlu
#İstanbul
#Aktüel Ürünler
#Katalog
#CHP
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#indirimli ürünler
#BİM
#Mansur Yavaş
#27-29 Eylül
#Eğitim
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