bim 27-29 Eylül aktüel ürünler kataloğu 2026 yayımlandı. BİM marketin merakla beklenen bu haftaki katalog ürünleri belli oldu. BİM'de 27-29 Eylül tarihileri arasında birçok ürün indirimli fiyatları ile dikkat çekiyor. Hayatı kolaylaştıran küçük ev aletlerinden, televizyon çeşitlerine çocuklar için oyuncaklarda temel gıda ürünlerine kadar onlarca ürün indirimli fiyatları ile raflarda olacak. BİM'de 27-29 Eylül tarihlerindeki indirim rüzgarında yer alacak ürünler arasında El mikseri 1.190 TL, Çelik çay makinesi 2.500 TL, Mega blender 2.750 TL, El blender set 1.990 TL'den satışa çıkıyor. Televizyon ürünlerindeki çeşitlilik de dikkat çekiyor. 43 inç full HD QLED Android TV 16.900 TL, 32 inç Frameless HD whale OS 10 Android Qled TV 8.900 TL, 55 inç Frameless Ultra HD QLED Google TV 21.990 TL, 43 inç Frameless FHD Whales OS 10 Android QLED TV 12.990 TL, 50 inç 4K Ultra HD QLED Google TV 18.990 TL. Peki BİM'de 27-29 Eylül tarihlerinde başka hangi ürünler var? İşte 27-29 Eylül BİM aktüel kataloğu ürünleri ve fiyatları...





Özetle

HABERİN ÖZETİ BİM 27-29 Eylül aktüel ürünler kataloğu 2026! Mega blender, masaj tabancası, buharlı kazanlı ütü ve televizyon çeşitleri geliyor BİM'in 27-29 Eylül 2026 tarihlerini kapsayan aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Kataloğunda küçük ev aletleri, televizyonlar, oyuncaklar ve temel gıda ürünleri gibi çeşitli ürünler indirimli fiyatlarla sunuluyor. Öne çıkan ürünler arasında el mikseri (1.190 TL), çelik çay makinesi (2.500 TL), mega blender (2.750 TL), el blender set (1.990 TL) ve çeşitli televizyon modelleri bulunuyor. Ayrıca beyaz cam ankastre set (10.950 TL), siyah cam ankastre set (10.550 TL), tam otomatik espresso makinesi (15.900 TL), şarjlı kablosuz süpürge (4.900 TL) ve elektrikli süpürge (4.250 TL) gibi ürünler de indirimde yer alıyor. Buharlı kazanlı ütü (3.750 TL), masaj tabancası (899 TL), akıllı saat (899 TL), Lego çeşitleri (499 TL) ve çeşitli oyuncaklar da katalogda yer alan diğer ürünler arasında.

Beyaz cam ankastre set 10.950 TL

Siyah cam ankastre set 10.550 TL

Tam otomatik espresso makinesi 15.900 TL

Şarjlı kablosuz süpürge 4.900 TL

Elektrikli süpürge 4.250 TL

Tost makinesi 3.750 TL

Stand mikser 5.900 TL

Mikrodalga fırın 2.900 TL

El mikseri 1.190 TL

Çelik çay makinesi 2.500 TL



Mega belender 2.750 TL

El blender set 1.990 TL

Su filtreli halı yıkama makinesi 5.900 TL

43 inç full HD QLED Android TV 16.900 TL

32 inç Frameless HD whale OS 10 Android Qled TV 8.900 TL

55 inç Frameless Ultra HD QLED Google TV 21.990 TL

43 inç Frameless FHD Whales OS 10 Android QLED TV 12.990 TL

50 inç 4K Ultra HD QLED Google TV 18.990 TL



Gıda termometresi 149 TL

Buharlı Kazanlı Ütü 3.750 TL

Masaj tabancası 899 TL

Akıllı saat 899 TL

Pil çeşitleri 75 TL

Lego çeşitleri 499 TL

Oyuncak parlak motosiklet 359 TL

Oyuncak parlak spor araba 179 TL





Metal iş araçları 229 TL

Özel lisanslı araçlar 149 TL

Oyuncak bebek 269 TL

Çocuk sandalyesi 269 TL

Kart oyunu 159 TL

Strateji oyunları 149 TL

Kelime oyunu 199 TL

Oyuncak tepsili çay seti 149 TL

Blok oyuncak toplar 499 TL



Pelüş penguen 459 TL

Kokulu pelüş oyuncaklar 229 TL

Oyuncak çeşitleri 99 TL

Parmak kukla 89 TL



Tekli oyun hamuru 39 TL

Futbol/basketbol topu 69TL

Boyama kitapları 45 TL

Hikaye kitapları 45 TL

Bez kitap 89 TL

Dekoratif kablo düzenleyici 349 TL

Modem düzenleyici kutu 299 TL