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Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 15:57
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 15:57

İstanbul Nişantası Üniversitesi dünyanın ilk 1000 üniversitesi arasında

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, Times Higher Education (THE) 2027 Dünya Üniversiteleri Sıralaması’nda 801–1000 bandında yer alarak dünyanın ilk 1000 üniversitesi arasına girdi. Üniversite, araştırma kalitesinde 76,9 puanla Türkiye’de 1’inci ve dünyada 430’uncu, uluslararası görünümde ise 72,2 puanla Türkiye’de 2’nci ve dünyada 419’uncu oldu.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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İstanbul Nişantası Üniversitesi dünyanın ilk 1000 üniversitesi arasında
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 15:57
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 15:57

Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan 2027 Dünya Üniversiteleri Sıralaması’nda Türkiye’den değerlendirilen 124 üniversitenin 13’ü ilk 1000’e girdi. Bunların 7’sini devlet, 6’sını vakıf üniversiteleri oluşturdu. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, sıralamaya ilk kez dahil olan 19 Türk üniversitesi arasında ilk 1000’e giren tek üniversite oldu.

THE’nin öğretim, araştırma ortamı, araştırma kalitesi, sanayi ve uluslararası görünüm olmak üzere beş temel boyutta gerçekleştirdiği değerlendirmede İstanbul Nişantaşı Üniversitesi’nin en güçlü performansı araştırma kalitesinde gerçekleşti. Üniversite, genel sıralama puanının yüzde 30’unu oluşturan bu kategoride 76,9 puanla Türkiye’de ilk sırayı alırken, dünya genelinde 430’uncu oldu. Uluslararası öğrenci ve akademisyen oranları ile uluslararası ortak yayınların değerlendirildiği uluslararası görünüm kategorisinde ise 72,2 puanla Türkiye’de 2’nci, dünyada 419’uncu sırada yer aldı.

‘’YILLARDIR YAPTIĞIMIZ YATIRIMLARIN SONUCU’’

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Kurucu Başkanı Levent Uysal, ilk 1000’de yer almalarının uzun vadeli yatırımların sonucu olduğunu belirterek, “Üniversitemizi kurarken en büyük hedefimiz, gençlerimize dünya standartlarında eğitim olanakları sunan, bilim ve teknolojiyle gelişen ve uluslararası akademik dünyayla güçlü bağlar kuran bir üniversite oluşturmaktı. Bugün dünyanın ilk 1000 üniversitesi arasında yer almak, bu vizyon doğrultusunda yıllardır yaptığımız yatırımların çok değerli bir sonucu. Akademik kadromuza, araştırma altyapımıza, teknolojimize ve öğrencilerimizin geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi.

‘’ARAŞTIRMA KALİTESİNDEKİ SONUÇ ÖNEMLİ BİR MOTİVASYON’’

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayşegül Komsuoğlu da sonuçların araştırma ve uluslararasılaşma çalışmalarının karşılığı olduğunu söyledi.

Komsuoğlu, “Dünyanın ilk 1000 üniversitesi arasında yer almak bizim için önemli bir eşik. Araştırma kalitesinde Türkiye’de birinci, uluslararası görünümde Türkiye’de ikinci sırada yer almamız son yıllarda yürüttüğümüz çalışmaların çok değerli bir karşılığı. Önümüzdeki dönemde güçlü araştırma ekiplerini, disiplinlerarası çalışmaları, ulusal ve uluslararası fonlara erişimi ve öğrencilerimizin araştırmaya katılımını daha da geliştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Üniversite, yeni dönemde öğrencilerin araştırma süreçlerine daha erken katılmasına, uluslararası akademik iş birliklerinin artırılmasına ve sektörle ortak çalışmaların geliştirilmesine odaklanacak. Harvard Medical School ve Brigham and Women’s Hospital bağlantılı araştırmacıların mentorluğunda yürütülen öğrenci araştırma programının yanı sıra, 7+1, 6+2 ve 3+1 uzun dönem iş yeri deneyimi ve staj modellerinin de bu yaklaşım doğrultusunda geliştirilmesi hedefleniyor.

İstanbul Nişantası Üniversitesi dünyanın ilk 1000 üniversitesi arasında

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, THE sıralamasındaki ilk katılımında elde ettiği 801–1000 bandındaki konumunu, araştırma kapasitesini ve uluslararası akademik iş birliklerini daha ileri taşımak için yeni dönem hedeflerinin başlangıç noktası olarak değerlendiriyor.

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, THE 2027 Dünya Üniversiteleri Sıralaması’nda Türkiye’den ilk 1000’de yer alan Koç Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (), Sabancı Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Abdullah Gül Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstinye Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi’ni de tebrik ederek, Türkiye’nin yükseköğretimde uluslararası görünürlüğüne katkı sağlayan tüm üniversitelere başarılarının devamını diledi.

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ETİKETLER
#ODTÜ
#Times Higher Education
#İstanbul Nişantaşı Üniversitesi
#Levent Uysal
#Ayşegül Komsuoğlu
#Eğitim
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