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Avatar
Editor
 | İrem Yarbasan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 11:33
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 11:33

KPSS DHBT başvuru ekranı 2026! KPSS DHBT başvuru ücreti ne kadar, başvuru nasıl yapılır?

2026 KPSS kapsamında düzenlenen Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için başvuru süreci başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev almak isteyen adayların katılımlarıyla gerçekleştirilen KPSS DHBT için başvurular bugün itibarıyla başladı. Sınava katılmak isteyen adayların merak ettiği sınav ücreti, sınav takvimi gibi detaylar kılavuzun yayımlanmasıyla netlik kazandı. Peki KPSS DHBT başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? KPSS DHBT başvuru ekranı...

Avatar
Editor
 İrem Yarbasan
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KPSS DHBT başvuru ekranı 2026! KPSS DHBT başvuru ücreti ne kadar, başvuru nasıl yapılır?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 11:33
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 11:33

'nda din hizmetleri alanında görev almak isteyen adayların katıldığı 2026 Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi başvuruları bugünden itibaren alınacak. tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda başvuru tarihi aralığı, sınav ücretleri, sınav takvimi gibi detaylar belli oldu. Adaylar normal başvurularını 22-30 Eylül 2026 tarihlerinde tamamlayabilecek. Bu süre zarfında başvurularını çeşitli nedenlerle tamamlayamayan adaylar için geç başvuru hakkı tanınacak. Peki KPSS DBT başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? KPSS başvuru ücreti ne kadar? İşte KPSS DHBT başvuru ekranı...

KPSS DHBT başvuru ekranı 2026! KPSS DHBT başvuru ücreti ne kadar, başvuru nasıl yapılır?


KPSS DHBT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2026 KPSS kapsamında düzenlenen DHBT başvuruları bugünden itibaren başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda din hizmetleri alanında görev almak isteyen adayların başvuruları için son gün ise 30 Eylül olarak belirlendi. Adaylar bu süre zarfında normal başvurularını tamamlayabilecekler. Normal başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvuru hakkı tanınacak.

KPSS DHBT GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2026 KPSS DHBT başvurularını normal başvuru sürecinde tamamlayamayan adaylar geç başvurularını 5 Ekim 2026 tarihinde yapabilecekler. ÖSYM tarafından belirlenen kural doğrultusunda geç başvurularda ödenen sınav ücreti normal başvurularda ödenen sınav ücretinin %50 artırımlı hali olarak alınıyor.

KPSS DHBT başvuru ekranı 2026! KPSS DHBT başvuru ücreti ne kadar, başvuru nasıl yapılır?

KPSS DHBT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KPSS DHBT başvurusu yapmak isteyen adaylar ÖSYM AİS üzerinden veya AİS mobil uygulaması üzerinden başvuru işlemlerini tamamlayabilecek. Aday İşlemleri Sistemine T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapan adaylar sistem üzerinden sınav başvurularını oluşturabilecek.

KPSS DHBT başvuru ekranı 2026! KPSS DHBT başvuru ücreti ne kadar, başvuru nasıl yapılır?

DHBT başvurusu adayın KPSS'ye katıldığI öğrenim düzeyi ile bağlantılı olarak yürütülecek. Ortaöğretim düzeyinden DHBT'ye girecek adayların 2026-KPSS Ortaöğretim, ön lisans düzeyinden katılacakların ise 2026-KPSS Ön Lisans sınavına başvurmuş olması gerekiyor. Lisans düzeyindeki adaylar için DHBT, 2026-KPSS Lisans süreci kapsamında değerlendiriliyor.

2026 KPSS DHBT BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ


KPSS DHBT SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM tarafından KPSS DHBT için belirlenen sınav ücreti 800 TL olarak açıklandı. Geç başvuru sürecinde başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar sınav ücretini %50 artırımlı ödeyeceğinden 5 Ekim 2026 tarihinde yapılan başvuruların ücretleri 1200 TL olacak.

KPSS DHBT başvuru ekranı 2026! KPSS DHBT başvuru ücreti ne kadar, başvuru nasıl yapılır?

KPSS DHBT NE ZAMAN?

2026 KPSS DHBT sınavı 1 Kasım 2026 Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek. Sınav tek oturum halinde yapılacak ve tüm sınav için cevaplama hakkı 60 dakika olacak. Saat 10.00 itibariyle sınav binalarına herhangi bir aday alınmayacak. 

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ETİKETLER
#ÖSYM
#KPSS
#diyanet işleri başkanlığı
#dhbt
#2026 Kpss
#Eğitim
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