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Editor
 | İrem Yarbasan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 17:00
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 17:00

KPSS Lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 KPSS Lisans sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS maratonunda sonuçların açıklanması için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 6 Eylül 2026'da gerçekleştirilen KPSS Lisans oturumunun ardından adayların gözleri sonuç duyurusu için ÖSYM'ye çevrildi. Peki KPSS Lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KPSS Lisans sonuçları nasıl sorgulanır?

Avatar
Editor
 İrem Yarbasan
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KPSS Lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 KPSS Lisans sınav sonuçları nasıl sorgulanır?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 17:00
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 17:00

maratonunda sınav heyecanı geride kalırken kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak çalışmak isteyen adaylar sonuç duyurusunu bekliyor. Eylül ayında gerçekleştirilen Lisans oturumunun ardından adaylar tercih sürecinin başlaması için sonuçların açıklanmasını bekliyor. takvimine göre sonuçlar ekim ayında duyurulacak. Peki KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden sorgulanır?

KPSS Lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 KPSS Lisans sınav sonuçları nasıl sorgulanır?


KPSS LİSANS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KPSS Lisans oturumu 6 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirildi ve kamuda memur olmak isteyen adaylar sonuç duyurusunu bekliyor. ÖSYM henüz sınav sonuçlarını adayların erişimine açmadı. Sonuç duyurusunun ardından sınav sonuçları adayların erişimine açılacak.

KPSS LİSANS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans oturumunun sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM takvimiyle birlikte netlik kazandı. Sınav takvimi doğrultusunda sonuçlar 7 Ekim 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak.

KPSS Lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 KPSS Lisans sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

KPSS LİSANS SINAV SONUCU NASIL SORGULANIR?

KPSS Lisans sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden veya mobil uygulaması üzerinden görüntülenebilecek. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme girdikten sonra sonuçlarına erişebilecekler.

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#ÖSYM
#KPSS
#Lisans
#kamu personeli seçme sınavı
#ais
#Eğitim
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