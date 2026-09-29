KPSS Lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 KPSS Lisans sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

KPSS maratonunda sınav heyecanı geride kalırken kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak çalışmak isteyen adaylar sonuç duyurusunu bekliyor. Eylül ayında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı Lisans oturumunun ardından adaylar tercih sürecinin başlaması için sonuçların açıklanmasını bekliyor. ÖSYM takvimine göre sonuçlar ekim ayında duyurulacak. Peki KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden sorgulanır?



KPSS LİSANS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KPSS Lisans oturumu 6 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirildi ve kamuda memur olmak isteyen adaylar sonuç duyurusunu bekliyor. ÖSYM henüz sınav sonuçlarını adayların erişimine açmadı. Sonuç duyurusunun ardından sınav sonuçları adayların erişimine açılacak.

KPSS LİSANS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans oturumunun sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM takvimiyle birlikte netlik kazandı. Sınav takvimi doğrultusunda sonuçlar 7 Ekim 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak.

KPSS LİSANS SINAV SONUCU NASIL SORGULANIR?

KPSS Lisans sonuçları ÖSYM'nin AİS resmi internet sitesi üzerinden veya mobil uygulaması üzerinden görüntülenebilecek. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme girdikten sonra sonuçlarına erişebilecekler.

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