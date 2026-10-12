12 Ekim 2026 döviz kurları | Dolar, euro ve sterlin fiyatlarında son durum

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İstanbul
Dolar, euro ve sterlin fiyatları, haftanın ilk gününde hem kullanıcı hem de yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Yurt içi ve yurt dışı gelişmelerle sık sık yön değişikliği yaşayan döviz piyasasında son durum haftanın ilk gününde de merak konusu oldu. Piyasalardan gelen ilk haberler ile de 12 Ekim 2026 döviz kuru tablosu netleşti.
12 Ekim 2026 döviz kuru listesine bakıldığında dolar, euro ve sterlin fiyatlarının yukarı yönlü hareket ettiği görülüyor. Oran bazında bakıldığında ise dolar ve eurodaki değer artışı yüzde 0,14 olurken, sterlindeki yükseliş yüzde 0,11 olarak tespit edildi. İşte bugünkü döviz kuruna ilişkin tüm rakamlar…
Alış: 64,9678 TL
Satış: 65,2934 TL
Alış: 55,3018 TL
Satış: 55,3753 TL
Alış: 49,3296 TL
Satış: 49,3353 TL