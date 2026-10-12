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12 Ekim 2026 döviz kurları | Dolar, euro ve sterlin fiyatlarında son durum

KAYNAK:
Şenay Yurtalan
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 07:34
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 07:38
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1
12 Ekim 2026 döviz kurları | Dolar, euro ve sterlin fiyatlarında son durum

Dolar, euro ve sterlin fiyatları, haftanın ilk gününde hem kullanıcı hem de yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Yurt içi ve yurt dışı gelişmelerle sık sık yön değişikliği yaşayan döviz piyasasında son durum haftanın ilk gününde de merak konusu oldu. Piyasalardan gelen ilk haberler ile de 12 Ekim 2026 döviz kuru tablosu netleşti.

2
12 Ekim 2026 döviz kurları | Dolar, euro ve sterlin fiyatlarında son durum

12 Ekim 2026 döviz kuru listesine bakıldığında dolar, euro ve sterlin fiyatlarının yukarı yönlü hareket ettiği görülüyor. Oran bazında bakıldığında ise dolar ve eurodaki değer artışı yüzde 0,14 olurken, sterlindeki yükseliş yüzde 0,11 olarak tespit edildi. İşte bugünkü döviz kuruna ilişkin tüm rakamlar…

3
12 Ekim 2026 döviz kurları | Dolar, euro ve sterlin fiyatlarında son durum

12 EKİM 2026 DÖVİZ KURLARI

STERLİN NE KADAR?

Alış: 64,9678 TL

Satış: 65,2934 TL

4
12 Ekim 2026 döviz kurları | Dolar, euro ve sterlin fiyatlarında son durum

EURO NE KADAR?

Alış: 55,3018 TL

Satış: 55,3753 TL

5
12 Ekim 2026 döviz kurları | Dolar, euro ve sterlin fiyatlarında son durum

1 DOLAR KAÇ TL?

Alış: 49,3296 TL

Satış: 49,3353 TL

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