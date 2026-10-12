12 Ekim 2026 döviz kurları | Dolar, euro ve sterlin fiyatlarında son durum

Dolar, euro ve sterlin fiyatları, haftanın ilk gününde hem kullanıcı hem de yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Yurt içi ve yurt dışı gelişmelerle sık sık yön değişikliği yaşayan döviz piyasasında son durum haftanın ilk gününde de merak konusu oldu. Piyasalardan gelen ilk haberler ile de 12 Ekim 2026 döviz kuru tablosu netleşti.