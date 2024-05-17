3 büyükşehirde satılık ve kiralık evlerin fiyatları düştü! Emlak piyasasında son durum

17 May 2024 16:36 - Güncelleme : 17 May 2024 16:37

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) ve sahibinden.com sitesinin beraber yürüttüğü çalışmada raporlar ortaya çıktı. Satılık ve kiralık ev fiyatlarındaki düşüşler ise şaşırttı. Araştırmada Türkiye'de son 1 yıldır emlak piyasasında ciddi bir düşüşün yaşandığı bildirildi.

3 BÜYÜKŞEHİRDE SATILIK VE KİRALIK EVLERİN FİYATLARI DÜŞTÜ!

Araştırmada yer alan; 2020 ve 2023 yıllarında yükselen satılık ve kiralık ev fiyatlarında 2024 yılı itibariyle düşüşler yaşandı. Konut fiyatlarındaki bu azalmanın nedenini ise emlakçılar: yüksek fiyatlıyken ev satışlarının durma noktasına gelmesinden kaynaklı olduğunu bildirdi.

2022 yılının Ağustos ayında yıllık bazda yüzde 65,8'ene ulaşan konut satışları 2023 Aralık ayında hızla düştü. 2024 Nisan ayı itibariyle satış fiyatlarında konutun metrekare başına; İstanbul'da 39 bin 80 lira, Ankara'da 21 bin 250 lira ve İzmir'de 32 bin 632 lira oldu.

2024 yılının Mart ayından itibaren ise; konutlara olan talebin azalmasından kaynaklı fiyat oranlarında 2,2 oranda azalma meydana geldi. Özellikle bu düşük oranların büyükşehirlerde meydana gelmesi dikkat çekti. 2023 Mayıs ayına kıyasla da 2024 Mayıs ayında satış fiyatlarında yüzde 86 zirveden yüzde 30'lara geriledi.

Kiralık evlerde de aynı şekilde büyükşehirler etkilendi. Kira fiyatlarının geçtiğimiz 3 yıla nazaran yükselmemesi de dikkatlerden kaçmadı. Diğer yıllara oranla kira fiyat endekslerinde 11,2 oranın düştüğü belirtildi.