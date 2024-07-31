ABD istihdam verisi beklentilerin altında kaldı

31 Temmuz 2024 16:34 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 16:36

ABD özel istihdam verisi ADP Araştırma Enstitüsünün, Stanford Digital Economy Lab işbirliğiyle hazırlanarak yayımlandı. Temmuz ayına ilişkin verilerin yer aldığı rapordaki bilgilere göre istihdam beklentilerin altında kaldı.

BEKLENTİ 147 BİNDİ

Özel sektör istihdamının, bu dönemde 147 bin kişi artması öngörülüyordu. Özel sektör istihdamındaki artışa ilişkin haziran ayı verisi ise 150 binden 155 bine revize edildi.

İstihdam sayısı küçük ölçekli işletmelerde 7 bin kişi azalırken, orta ölçekli işletmelerde 70 bin kişi ve büyük ölçekli işletmelerde 62 bin kişi arttı. Söz konusu dönemde istihdam artışının 85 bini hizmet sektöründe, 37 bini üretim sektöründe gerçekleşti.

3 YILIN EN YAVAŞ ARTIŞI

ABD'de 25 milyondan fazla çalışanın bordro bilgileri kullanılarak hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, temmuzda yıllık ücret ise yüzde 4,8 arttı. Böylece yıllık ücret, son 3 yılın en yavaş artışını kaydetti.

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, ücret artışlarının azalmasıyla birlikte iş gücü piyasasının ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonu yavaşlatma çabalarıyla uyum içinde olduğunu belirtti. Richardson, "Enflasyon tekrar yükselirse bunun nedeni iş gücü olmayacak." ifadelerini kullandı.