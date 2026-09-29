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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 11:36
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 11:41

AJet’ten bağlantılı uçuş kampanyası: Fiyatlar ve rotalar belli oldu

AJet, yurt dışı seyahat severleri heyecanlandıracak yeni indirim kampanyasını duyurdu. İstanbul Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa havalimanları bağlantılı seçili dış hat rotalarında geçerli olan kampanya kapsamında biletler 39 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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AJet’ten bağlantılı uçuş kampanyası: Fiyatlar ve rotalar belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 11:36
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 11:41

AJet, sefer düzenlediği 54 destinasyonu kapsayan bu özel kampanyayla kıtalararası ve bölgesel bağlantıları son derece avantajlı fiyatlarla sunuyor.

HABERİN ÖZETİ

AJet’ten bağlantılı uçuş kampanyası: Fiyatlar ve rotalar belli oldu

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
AJet, Sabiha Gökçen ve Esenboğa Havalimanı aktarmalı tek yön Basic biletlerde geçerli olmak üzere 54 destinasyonu kapsayan avantajlı fiyatlı bir kampanya düzenliyor.
Kampanya, 29 Eylül 2026 (11.00) - 1 Ekim 2026 (23.59) tarihleri arasında bilet alımlarında geçerli olacak.
Seyahat dönemi 17 Kasım 2026 - 4 Mart 2027 tarihleri arasındadır.
Yurt dışı çıkışlı uçuşlarda 11-27 Aralık 2026, Türkiye çıkışlı uçuşlarda ise 29 Aralık 2026 - 10 Ocak 2027 tarihleri kampanya kapsamı dışındadır.
Kampanya kapsamında toplam 100 bin indirimli koltuk satışa sunulacak.
Biletler AJET'in resmi kanalları üzerinden temin edilebilecek.
Kampanya Almanya, Avrupa, Kafkaslar, Orta Asya, Rusya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki birçok şehri kapsıyor.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

Kampanyalı biletler; Sabiha Gökçen ve Esenboğa Havalimanı aktarmalı tek yön Basic biletlerde geçerli olacak.

AJet’ten bağlantılı uçuş kampanyası: Fiyatlar ve rotalar belli oldu

BİLETLEME VE SEYAHAT TARİHLERİNE DİKKAT!

İndirimli bilet imkânından yararlanmak isteyen yolcular için kritik tarihler ve kurallar açıklandı:

  • Satış Dönemi: 29 Eylül 2026 (Saat 11.00) – 1 Ekim 2026 (Saat 23.59)
  • Seyahat Dönemi: 17 Kasım 2026 – 4 Mart 2027
  • İstisna Tarihler (Kapsam Dışı):
    • Yurt dışı çıkışlı uçuşlarda: 11 Aralık – 27 Aralık 2026 tarihleri arası hariç.
    • Türkiye çıkışlı uçuşlarda: 29 Aralık 2026 – 10 Ocak 2027 tarihleri arası hariç.
AJet’ten bağlantılı uçuş kampanyası: Fiyatlar ve rotalar belli oldu

100 BİN İNDİRİMLİ KOLTUK SATIŞTA

Kampanya süresince toplam 100 bin indirimli koltuk yolcuların kullanımına sunulacak. Biletler; AJet.com, AJet Mobil uygulaması, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri üzerinden temin edilebilecek.

AJet’ten bağlantılı uçuş kampanyası: Fiyatlar ve rotalar belli oldu

KAMPANYANIN GEÇERLİ OLDUĞU ŞEHİRLER VE ROTA AĞI

Almanya & Avrupa: Düsseldorf, Köln, Frankfurt, Stuttgart, Berlin, Hannover, Hamburg, Münih, Viyana, Londra, Amsterdam, Rotterdam, Zürih, Basel, Brüksel, Budapeşte, Kopenhag, Stokholm, Madrid, Barselona, Milano, Roma, Paris, Lyon, Prag, Tiran, Bükreş, Priştine, Saraybosna, Üsküp.

Kafkaslar, Orta Asya & Rusya: Bakü, Tiflis, Moskova, St. Petersburg, Bişkek, Taşkent, Almatı, Astana.

Orta Doğu & Kuzey Afrika: Cezayir, Amman, Cidde, Medine, Riyad, Dubai, Beyrut, Kahire, Hurgada, Şarm-El Şeyh, İskenderiye, Bağdat, Erbil, Süleymaniye, Şam, Halep.

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