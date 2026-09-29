AJet’ten bağlantılı uçuş kampanyası: Fiyatlar ve rotalar belli oldu

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İstanbul
AJet, sefer düzenlediği 54 destinasyonu kapsayan bu özel kampanyayla kıtalararası ve bölgesel bağlantıları son derece avantajlı fiyatlarla sunuyor.
Kampanyalı biletler; Sabiha Gökçen ve Esenboğa Havalimanı aktarmalı tek yön Basic biletlerde geçerli olacak.
İndirimli bilet imkânından yararlanmak isteyen yolcular için kritik tarihler ve kurallar açıklandı:
Kampanya süresince toplam 100 bin indirimli koltuk yolcuların kullanımına sunulacak. Biletler; AJet.com, AJet Mobil uygulaması, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri üzerinden temin edilebilecek.
Almanya & Avrupa: Düsseldorf, Köln, Frankfurt, Stuttgart, Berlin, Hannover, Hamburg, Münih, Viyana, Londra, Amsterdam, Rotterdam, Zürih, Basel, Brüksel, Budapeşte, Kopenhag, Stokholm, Madrid, Barselona, Milano, Roma, Paris, Lyon, Prag, Tiran, Bükreş, Priştine, Saraybosna, Üsküp.
Kafkaslar, Orta Asya & Rusya: Bakü, Tiflis, Moskova, St. Petersburg, Bişkek, Taşkent, Almatı, Astana.
Orta Doğu & Kuzey Afrika: Cezayir, Amman, Cidde, Medine, Riyad, Dubai, Beyrut, Kahire, Hurgada, Şarm-El Şeyh, İskenderiye, Bağdat, Erbil, Süleymaniye, Şam, Halep.