Altın, dolar ve borsa yarışı tamamladı! En çok kar getiren yatırım belli oldu

06 Temmuz 2024 09:52 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 10:12

Çinli BYD ile 1 milyar dolarlık yatırımın hikayesi: Almanya ve Fransa ile yarıştık

Çinli BYD ile 1 milyar dolarlık yatırımın hikayesi: Almanya ve Fransa ile yarıştık

Bu hafta piyasalarda haziran ayı enflasyonu ve ABD tarım dışı istihdam rüzgarı esti. Altın fiyatlarında dalgalı, dövizde ise yatay bir seyir hakim oldu.

BORSA VE ALTIN KAZANDIRDI

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,91, altının gram fiyatı yüzde 2,12, euro/TL yüzde 0,77 değer kazanırken, dolar/TL yüzde 0,30 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 10.254,36 ve en yüksek 10.944,72 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,91 değer kazanarak 10.851,78 puandan tamamladı.

ALTINDA HIZLI YÜKSELİŞ

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,12 artışla 2 bin 504 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,19 yükselerek 16 bin 393 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 4 bin 66 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, 4 bin 114 liraya yükseldi.

DOLAR KAYBETİRDİ

Bu hafta ABD doları yüzde 0,30 değer kaybederek 32,7190 liraya inerken, euro yüzde 0,77 artışla 35,3940 liraya yükseldi. Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,48 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 1,18 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,08 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.