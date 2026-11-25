Vatandaşın altın alma alışkanlığında da değişim var. Normalde 10 gram altın almak için kuyumcuya gelen bir vatandaş, 5 ya da 10 gramlık altın alıp çıkardı. Ancak şimdi 10 gram altını bile 1'er gramlık parçalar halinde almak isteyenler var. Hatta 100 gram altını 100 ayrı 1 gramlık parça şeklinde almak isteyenler oluyor. Bu nedenle Kapalıçarşı'da gram altın talebine yetişilemiyor ve fiyat farkı oluşuyor.

