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İstanbul
Küresel piyasalarda yaşanan sert dalgalanmalar altın ve gümüş fiyatlarını da vurdu. Zirve seviyelerinden hızla gerileyen altın için yeni düşüş uyarıları gelirken, yatırımcıların gözü yeniden fiyatlara çevrildi. Ekonomist Şirin Sarı, katıldığı yayında piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirerek altının geleceğine ilişkin dikkat çeken öngörülerini paylaştı.
İşte Sarı'nın açıklamaları...
"Son iki haftadır piyasalarda oldukça ilginç gelişmeler yaşanıyor. Yapay zekâ sektörünün piyasalara yönelik olumsuz etkisiyle birlikte düşüşler görmüştük. Özellikle Nvidia'nın özel hayatının gündeme gelmesi, görevinden ayrılması ya da yeniden göreve başlaması gibi gelişmeler, yapay zekânın piyasalarda Merkez Bankalarından bile daha etkili bir konuma geldiğini gösterdi.
Geçtiğimiz hafta ABD borsalarında ciddi düşüşler yaşandı. Ancak dün bu kayıpların neredeyse tamamının geri alındığını gördük. Nasdaq, S&P 500 ve Dow Jones endekslerinde yükselişler yaşandı. Nvidia başta olmak üzere yapay zekâya yapılan yatırımlar, yaklaşık dört yıldır bu rallinin temelini oluşturuyor. Artık yapay zekâ sektörünün piyasalarda Merkez Bankalarından daha etkili bir rol üstlendiğini görmüş olduk.
ABD borsalarındaki düşüş ve bu düşüşün devam edeceği beklentisi, değerli metaller tarafında da gerilemeleri beraberinde getirdi. Altında yüzde 9'un üzerinde düşüş yaşanırken gümüşteki kayıplar daha da yüksek oldu. Altın-gümüş rasyosu 85 seviyelerine kadar yükseldi. Oysa yılın başında bu oranın 40-42 seviyelerine kadar gerilediğini görmüştük. Çünkü gümüş, altına kıyasla daha iyi bir performans sergilemişti.
Bu düşüşlerin temelinde ABD dolarının değer kazanması, dolar endeksindeki yükseliş, tahvil tarafındaki talep ve tahvil faizlerinin daha dengeli seviyelere gelmesi bulunuyor.
Ayrıca Fed'in aralık ayında faiz artırabileceği ve belki de 2027 yılının mart ayına kadar faiz artırımlarına devam edebileceği beklentisi etkili oluyor. Yatırım bankalarının altın tahminlerini aşağı yönlü güncellemesi de bu süreci destekledi.
Küresel piyasalarda hisse senetlerinin daha fazla düşebileceği beklentisi de etkili oldu. Yatırımcılar, teminat tamamlama çağrılarıyla karşılaşmamak ve pozisyonlarını korumak için ilk olarak altın gibi enstrümanları satabiliyor. Bütün bu gelişmeler bir araya gelince değerli metallerdeki düşüş hızlandı.
Bir diğer etken de halka arzlar oldu. SpaceX'in halka arz süreciyle Anthropic'in halka arzını karşılaştırdığımızda, SpaceX tarafında yaklaşık 35 günlük art arda düşüş serisi oluşmuştu.
Anthropic'in geçtiğimiz haftaki halka arzıyla birlikte bu süreç 89 günlük bir düşüş serisinin ardından sonlanmış oldu. Halka arzın da altın fiyatlarındaki gerilemede etkisi bulunduğunu söyleyebiliriz. Altının 3.500 dolar seviyelerine, gümüşün ise 40 dolar seviyelerine kadar gerilediğini gördük.
Asıl neden, sermayenin bir miktar dolar tarafına yönelmesi, kıymetli madenlerden çıkış yaşanması ve jeopolitik risklerin bir miktar azalması oldu. Bütün bunlar altın fiyatlarında gerileme olarak kendini gösterdi.
Altın fiyatlarında bundan sonraki süreçte nasıl bir hareket görebileceğimize baktığımızda, mevcut seviyelerden bir miktar nefes alma süreci yaşanabilir. Ons altında 3.700 ve 3.940 dolar seviyeleri direnç noktaları olarak takip ediliyor. Özellikle 3.940 dolar seviyesi, şubat-haziran döneminde görülen dip seviyelerden biriydi. Bu seviyenin altına gelinmesinin ardından artık burayı da direnç olarak takip edeceğiz.
Altının yeniden 4.000 doların üzerine çıkması durumunda ocak ayının sonuna kadar daha rahat bir piyasa tablosuyla karşılaşabiliriz. Ancak düşüş eğilimi devam ediyor. Küresel piyasalardaki satışların ve düşüş trendinin sürmesi, ilerleyen süreçte altın üzerindeki baskıyı da artırabilir. Zaman zaman sert düşüşler görmemiz mümkün.
Risk iştahı ve belirsizlik oldukça yüksek. Çin, yılın başından bu yana 209 milyar dolarlık altın alımı gerçekleştirmiş durumda. Uzak Doğu tarafında altın alımları devam ediyor. Avrupa'da da Polonya Merkez Bankası altın alımlarını sürdürüyor. Merkez bankaları tarafında değişen bir tablo yok. Ancak bireysel yatırımcıların davranışlarında farklılıklar görülebiliyor.
Türkiye'de de dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Kapalıçarşı'da altının uluslararası piyasalarla arasındaki fiyat farkı neredeyse kapanmış, hatta eksi seviyelere kadar gerilemişti. Ancak son iki haftadır bu farkın yeniden yükseldiğini görüyoruz. Fiyat farkı 4.500 dolar seviyelerine kadar çıktı.
Vatandaşın altın alma alışkanlığında da değişim var. Normalde 10 gram altın almak için kuyumcuya gelen bir vatandaş, 5 ya da 10 gramlık altın alıp çıkardı. Ancak şimdi 10 gram altını bile 1'er gramlık parçalar halinde almak isteyenler var. Hatta 100 gram altını 100 ayrı 1 gramlık parça şeklinde almak isteyenler oluyor. Bu nedenle Kapalıçarşı'da gram altın talebine yetişilemiyor ve fiyat farkı oluşuyor.
Bunun nedenini araştırdığımızda, birçok bölgede kuyumcularla görüştük. Van, Bursa ve Antalya gibi şehirlerdeki kuyumculardan aldığımız bilgilere göre, vatandaşın alım gücünde bir miktar düşüş var. Son aylarda eskisi kadar yoğun bir altın talebi bulunmuyor.
Vatandaşın 1 gramlık altını tercih etmesinin nedenlerinden biri de ihtiyaç halinde daha kolay bozdurabilmek olabilir. Örneğin 5 gramlık bir altını bozdurmak yerine 1 gramlık altını bozdurmak daha kolay olabiliyor. Bunun yanı sıra insanların geleceğe yönelik farklı endişeleri de bulunuyor.
Dünyanın birçok yerinde elektrik ve internet kesintileri yaşanabileceğine ilişkin senaryolar konuşuluyor. Son dönemde Google'da yaşanan sorunların uçuşların ertelenmesine neden olması da bu tür riskleri yeniden gündeme getirdi. İnsanlar, ilerleyen süreçte nakde veya paraya ulaşmakta sorun yaşanabileceğini düşünerek altına yöneliyor olabilir.
Tüketim davranışlarında altın tarafında böyle bir değişiklik görüyoruz. Bundan yaklaşık 150 yıl önce altın para sistemi kullanılıyordu ve ödemeler altınla yapılıyordu. Bugün dijital paralar ve mevcut para sistemleriyle ilgili tartışmaların arttığı bir dönemde, vatandaşın yeniden altına yönelmesi dikkat çekici. Bir anlamda eski ve güvenilir kabul edilen altın sisteminin fiilen yeniden gündeme geldiğini söyleyebiliriz.
Son dönemde yaşanan hareketler hem altına hem de gümüşe yönelik talebi ve güveni bir miktar sarstı. Altın her zaman altındır ancak piyasada çok farklı senaryolar konuşuluyor. Gün içerisinde altının 2.400-2.800 dolar seviyelerine gerileyeceğini söyleyenler de var, aralık sonu veya ocak ayında yeniden 5.000-6.000 dolar seviyelerinin görülebileceğini düşünenler de bulunuyor.
Benim görüşüm, altının 3.000-3.200 dolar bandını görebileceği yönünde. Kısa vadede ise bir miktar nefes alma ve 4.000 dolarlara doğru yükseliş yaşanabilir. Ancak düşüş trendinin henüz sona ermediğini düşünüyorum.
Orta ve uzun vadeli düşünenler, yani üç-beş yıllık yatırım perspektifine sahip olanlar veya altın dışında bir alternatif değerlendirmeyenler açısından mevcut dönem alım yapılabilecek bir süreç olarak görülebilir. Çünkü altın zirve seviyesinden yaklaşık yüzde 37 oranında gerilemiş durumda.
Altındaki yükselişi sorguladığımız gibi düşüşü de aynı şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Portföyündeki altın oranını yüzde 15-20 seviyelerine kadar çıkarmamış olanlar bu dönemi değerlendirebilir. Ancak tüm varlığı altına yönlendirmek, mevcut risk seviyesi açısından doğru bir yaklaşım olmayacaktır.
Kademeli alım açısından değerlendirildiğinde ise birinci ve ikinci kademe alımların yapılabileceği bir bölgedeyiz."