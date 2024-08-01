Altın fiyatı ile yarışıyor! Kısırlık, kalp ve kolesterole iyi geliyor: Arı sütü 100 gram fiyatıyla şaşırttı

01 Ağustos 2024 11:05 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 11:05

Üç ülkeye ihraç ediliyor! Kozmetik için değerli: Lavanta yağı fiyatları 600 TL'ye satılıyor

Üç ülkeye ihraç ediliyor! Kozmetik için değerli: Lavanta yağı fiyatları 600 TL'ye satılıyor

Baldan daha zor üretilmesine rağmen çok yüksek ekonomik değeri olan Arı sütünün gram fiyatı dikkat çekti. Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Pusat köyünde Türkiye'nin en büyük arı sütü üretim işletmesinde arı sütü üretimi yapan Hamza Çınar, açıklamalarda bulundu. Hamza Çınar, işletmesinde ülkemizde yılda yaklaşık 1 ton üretilen arı sütünün dörtte birini üretiyor.

ARI SÜTÜ BİRÇOK HASTALIĞA İYİ GELİYOR

Bal arısının başındaki salgı bezlerinden elde edilen bu sıvı, hücre yenilenmesini hızlandırarak birçok hastalığa iyi geliyor. Ayrıca şeker ve kolesterol dengesini sağlayarak kalp sağlığını koruyor.

Bu yıl kilogramı 25-30 bin TL arasında değişen arı sütünün değeri, üreticileri oldukça memnun ediyor. Üretilen arı sütünün yaklaşık yüzde 30-40'ı iç pazarda tüketiliyor. Kalan yüzde 70 ise yurt dışına ihraç ediliyor. Kovanlarda üç hücreden ancak 1 gram arı sütü elde edilebiliyor.

KANSER TEDAVİSİNDE SÜRECİ HIZLANDIRIYOR

Arı sütü üreticisi Hamza Çınar, arı sütünün kanser tedavisinde iyileştirme sürecini hızlandırdığını ifade ederek, "Ülkemizde yılda 1 tona yakın arı sütü üretimi oluyor. Bu üretimin yaklaşık yüzde 25'ini biz üretmekteyiz. Bulunduğumuz bölgede yazın havalar serin olduğundan bitkilerin çiçeklenme süresi uzamaktadır. Bu da arı sütü üretiminin verimini arttırmakta ve üretim sürecini uzatmaktadır. Bala göre daha kazançlı. Üretimi bala göre zor." dedi.

ARI SÜTÜNÜN 100 GRAM FİYATI DİKKAT ÇEKTİ

Vücudun hücre yenilemesine katkı sağladığı için neredeyse tüm hastalıklara iyi geldiğini belirten Hamza Çınar, "Kemoterapi gören hastaların ilaçlarının yan etkilerini azaltır. Kısırlık tedavisi için çok etkilidir. Şeker ve kolesterolü dengeler. Kalp rahatsızlıklarına karşı koruma sağlar. Fiyatı bu yıl 25-30 bin lira arasında değişiyor. Üretimin yüzde 30-40'ı iç pazarda değerlendiriliyor. Üretimimizin yüzde 70'i ihraç ediliyor. Üretimi iğneyle kuyu kazmak gibi bir hücreden 1 gram çıkmıyor, üç hücreden gözden 1 gram kadar çıkıyor" dedi. Arı sütünün 100 gramı yaklaşık 2 bin 500 liradan alıcı buluyor.